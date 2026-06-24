Jude Bellingham se tapó la boca ante Ghana por el Mundial y no vio la tarjeta roja: los motivos de la FIFA

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en Boston desató una fuerte controversia en el Mundial 2026. La prensa internacional y los hinchas del seleccionado africano estallaron contra el arbitraje tras captarse imágenes de Jude Bellingham tapándose la boca con la mano mientras le hablaba al atacante rival Jordan Ayew, una acción bajo estricta regulación en este torneo.

La polémica creció debido a la reciente aplicación de la normativa impulsada por la FIFA. El paraguayo Miguel Almirón recibió la tarjeta roja directa días atrás frente a Turquía por realizar este mismo gesto durante un tumulto, transformándose en el primer futbolista de la historia sancionado bajo el nuevo reglamento técnico de la entidad madre del fútbol.

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La llamada "Ley Vinícius" nació como respuesta a un incidente ocurrido en febrero, cuando el jugador de Benfica Gianluca Prestianni recibió una suspensión de seis partidos por parte de la UEFA debido a insultos homofóbicos contra el brasileño Vinícius Júnior. La FIFA buscó erradicar la impunidad de los futbolistas que ocultan sus labios para evitar a los lectores de señas y a las cámaras de televisión.

El jefe de la comisión de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aclaró el alcance de la ley antes del inicio del campeonato del mundo. El excolegiado italiano explicó detalladamente que taparse la boca no constituye una infracción en sí misma si se realiza en un contexto amistoso, ameno o meramente táctico entre los protagonistas del espectáculo.

Collina remarcó las diferencias al advertir públicamente: "Cuando la conversación es confrontativa, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, potencialmente, y la sanción es la tarjeta roja". Los encargados del VAR evaluaron el cruce de Bellingham con Jordan Ayew y determinaron que no existieron signos de hostilidad ni violencia verbal entre ambos.

Bellingham y Ayew

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La decisión generó indignación en los medios extranjeros, que hablaron de un doble estándar arbitral que favorece a las principales figuras del fútbol europeo. La Asociación Paraguaya de Fútbol ya prepara una queja formal ante las autoridades debido a la disparidad de criterios mostrada entre la expulsión sufrida por Almirón y el perdón otorgado al mediocampista inglés.

El entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, también mostró su disconformidad con el trato recibido por la estrella del Real Madrid durante el cotejo. Queiroz protestó airadamente ante las autoridades en el entretiempo por una dura entrada previa de Bellingham sobre el defensor Jerome Opoku, afirmando que el volante británico corrió con extrema fortuna al no ser amonestado.

Bellingham disputó 73 minutos en el estadio de Boston antes de ser reemplazado por Morgan Rogers y recibió el premio al jugador destacado del partido otorgado por los patrocinadores oficiales. La prensa británica reflejó la preocupación de los allegados al seleccionado inglés, quienes temen que una reacción similar en los próximos compromisos active denuncias de los rivales.

El encuentro correspondiente al Grupo L del Mundial de la FIFA finalizó empatado 0-0 el martes 23 de junio de 2026.

LT.