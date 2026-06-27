El imponente Miami Stadium se viste de gala para albergar uno de los enfrentamientos más atractivos y esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A partir de las 20:30 horas de este sábado, Colombia y Portugal se disputarán el primer puesto del Grupo K.

Ambos seleccionados ya demostraron sus credenciales en las presentaciones previas y ahora colisionarán con un objetivo compartido, adueñarse del primer puesto de la zona para llegar con el ánimo por las nubes a los dieciseisavos de final y, de paso, evitar a los principales equipos en los cruces de eliminación directa.

El encuentro será arbitrado por el iraní Alireza Faghani y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Colombia

El elenco cafetero arriba a este compromiso definitivo en un estado de gracia futbolística que ilusiona por completo a sus fanáticos, consolidando el proceso que los llevó a las instancias decisivas de la Copa América y trasladando ese protagonismo al plano internacional.

Colombia

Los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo arrastran un andar perfecto en la competencia luego de conseguir dos victorias consecutivas de manera sólida: 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo.

James Rodríguez, el capitán y alma futbolística de la Tricolor, viene teniendo un torneo consagratorio a sus 34 años, manejando los hilos del mediocampo con la claridad de los distintos y asistiendo con precisión quirúrgica a los delanteros.

Cómo llega Portugal

El combinado luso se presenta en Miami con la chapa de candidato natural al título y con la urgencia de recuperar la fluidez que por momentos pareció perder en su primera presentación, sabiendo que sólo la victoria le dará el ansiado liderato del grupo.

Portugal

Los dirigidos por el técnico español Roberto Martínez mostraron dos caras en el inicio del certamen: un empate deslucido de 1-1 ante RD Congo y, en su último partido, un contundente triunfo por 5-0 ante la pobre Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo, el inoxidable goleador y máximo referente de la historia de los Lusos, sigue rompiendo redes a sus 41 años y buscará estirar su leyenda mundialista ante una defensa colombiana que promete escalonarlo para restarle espacios.

Colombia vs Portugal: las posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

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FMZ