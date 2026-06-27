La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en zona de definiciones y el imponente New York New Jersey Stadium será el escenario de un cruce con realidades opuestas. A partir de las 18:00 horas, Inglaterra enfrentará a Panamá por la última jornada del Grupo L.

De un lado, los Tres Leones británicos, comandados tácticamente por el estratega alemán Thomas Tuchel, saltarán al campo de juego con la clara premisa de asegurar el liderazgo de la zona y abrochar el pasaje a los 16avos de final. Del otro costado de la cancha, la Marea Roja centroamericana jugará sin la presión del resultado pero impulsada por el orgullo herido, buscando aguarle la fiesta a una potencia.

El encuentro será arbitrado por el catarí Abdulrahman Al Jassim y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.

Cómo llega Inglaterra

El seleccionado inglés arriba a esta última jornada con un andar que sembró algunas dudas en la prensa británica pero que lo mantiene en una posición de claro privilegio. El combinado europeo ostenta cuatro unidades en la tabla y se ubica en la cima, lo que le otorga un margen de maniobra considerable de cara al armado del once inicial.

Inglaterra

Los dirigidos por Tuchel arrancaron su travesía mundialista con una sólida y electrizante victoria por 4-2 frente a la siempre competitiva Croacia. En su segunda presentación, el elenco inglés no pudo quebrar el cerco defensivo de Ghana e igualó 0-0 en un encuentro sumamente deslucido.

Una victoria o incluso un empate frente a los centroamericanos depositará a Inglaterra de forma directa en los dieciseisavos de final, evitando tener que sacar la calculadora con el resultado del otro encuentro del grupo.

Cómo llega Panamá

La realidad de la escuadra conducida por Thomas Christiansen es completamente diferente y el búnker panameño transita horas de profunda tristeza tras quedar eliminados del Mundial 2026.

Panamá

Luego de cosechar dos caídas consecutivas en sus dos primeras presentaciones, el elenco centroamericano quedó marginado de cualquier tipo de posibilidad de avanzar a la siguiente instancia.

Lejos de entregarse antes de tiempo, los futbolistas de la Marea Roja se tomarán este cotejo ante una potencia mundial como una final histórica, con el gran incentivo de regalarle una alegría a sus fanáticos y repetir la hazaña de marcar en un Mundial, tal como ocurrió en el recordado antecedente de Rusia 2018.

Panamá vs Inglaterra: las posibles formaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

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FMZ