La Copa Mundial de la FIFA 2026 cierra la fase de grupos y una de las definiciones más picantes se dan en el Grupo L, donde este sábado a partir de las 18:00 horas, Croacia y Ghana se medirán mano a mano por la clasificación a los 16avos de final.

Por un lado, los croatas necesitan una victoria para asegurarse el pase, mientras que los ghaneses, con un punto por delante, necesitan al menos un empate para sellar su lugar y seguir en la Copa del Mundo. Con Inglaterra mirando de reojo y buscando sellar su propio boleto en simultáneo ante Panamá, el cruce entre europeos y africanos se presenta como una auténtica final anticipada.

El encuentro se llevará a cabo en el Philadelphia Stadium y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Croacia

El conjunto balcánico arriba a este compromiso con la imperiosa necesidad de rescatar un triunfo que le garantice la clasificación directa, evitando de esta manera el siempre peligroso terreno de las calculadoras y la tabla de los mejores terceros.

Croacia

Luego de sufrir un duro revés en el debut mundialista al caer derrotados por 4-2 frente a la poderosa Inglaterra de Thomas Tuchel, los dirigidos por Zlatko Dalic supieron dar vuelta la página rápidamente y vencieron con lo justo a Panamá por 1-0.

El mítico capitán Luka Modric, quien sigue agigantando su leyenda en el fútbol internacional, alcanzará en este trascendental partido la histórica marca de 201 compromisos defendiendo los colores de los Ajedrezados, siendo el alma y el motor futbolístico del equipo a sus 40 años.

Cómo llega Ghana

La realidad de las Estrellas Negras es sustancialmente más holgada, consolidándose como una de las gratas revelaciones en lo que va del certamen internacional gracias a un orden táctico envidiable.

Ghana

El combinado africano, comandado estratégicamente desde el banco por la experiencia del portugués Carlos Queiroz, llega al cierre de la fase de grupos con cuatro unidades y con el notable registro de mantener su valla completamente invicta.

En el estreno batieron con solidez a Panamá por la mínima y, en su última presentación, le plantaron cara a los inventores del fútbol rescatando un valioso empate sin goles ante la escuadra inglesa. Gracias a su buena cosecha de puntos, un simple empate le bastará a Ghana para estampar su firma en los dieciseisavos de final.

Croacia vs Ghana: las posibles formaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic.

Ghana: Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ