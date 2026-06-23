El inoxidable Luka Modrić agigantó su leyenda este martes al alcanzar los 200 partidos internacionales con la camiseta de Croacia, que venció 1- 0 a Panamá por la fase de grupos del Mundial 2026 y quedó al borde de los 16avos de final. El mediocampista fue homenajeado por compañeros, directivos y público en Toronto.

Homenaje para Luka Modric en pleno Mundial 2026

A sus 40 años y en plena disputa de su quinto Mundial, el actual volante del AC Milan sigue dando señales de plena vigencia. El "10" manejó los hilos en el mediocampo, ratificando por qué sigue siendo el líder indiscutible de la generación dorada croata. Cabe recordar que Modrić ya guio a su país al subcampeonato en Rusia 2018 y al tercer puesto en Qatar 2022.

Luka Modric junto a Marijan Kustic, presidente de la Federación Croata

Al finalizar el partido, todo el plantel croata se unió en un emotivo reconocimiento. Los futbolistas lucieron una camiseta conmemorativa especial con la imagen de su capitán, la mítica cifra 200 y una frase que resume su trayectoria: "Legado infinito". Sin anuncio oficial, este torneo podría marcar el retiro definitivo del crack de su selección.

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Luka Modric en números

Modric celebró 200 partidos con la Selección de Croacia, disputando todas las Copas del Mundo entre Brasil 2010 y Norteamérica 2026. Con 29 goles y 22 asistencias internacionales, Luka es el futbolista con más presencias internacionales para el combinado balcánico.

Modric, homenajeado por sus compañeros

Luka Modric estuvo durante más de una década en Real Madrid, donde disputó 597 partidos y ganó 28 títulos, incluyendo seis trofeos de UEFA Champions League. Pese a no poder coronar en materia de selecciones, el croata fue punta de lanza de esta tremenda generación liderada por Zlatko Dalic.

Contemporáneo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la leyenda de Modric también firmó 200 apariciones internacionales con su selección.

NZ