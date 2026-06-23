En la antesala del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por el Grupo L, el defensor británico Djed Spence fue protagonista de un gesto que dio la vuelta al mundo al negarle de forma deliberada el saludo protocolar al mediocampista ghanés Thomas Partey.

Thomas Partey

Mientras las dos selecciones cumplían con el ritual previo al inicio, las cámaras de televisión y las redes sociales captaron con total nitidez cómo el lateral del Tottenham decidió ignorar por completo la mano extendida del actual futbolista del Villarreal, manteniendo su brazo derecho firme dentro del bolsillo de su indumentaria.

La postura de Spence no fue el único foco de tensión que debió soportar el ex volante del Arsenal. La masiva parcialidad de los Tres Leones presente en el estadio hostigó con una fuerte silbatina a Partey cada vez que tocó la pelota a lo largo de los noventa minutos de juego.

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Por qué Spence negó el saludo a Thomas Partey: detalles del conflicto

El conflicto de fondo radica en la delicada situación judicial que afronta el ghanés. El futbolista irá a juicio el año próximo tras ser imputado formalmente por siete cargos de violación y uno de abuso sexual en Londres, acusaciones que él niega rotundamente pero que ya afectaron de forma directa su participación en esta cita mundialista.

Djed Spence

El mediocampista debió perderse el debut de su seleccionado frente a Panamá debido a que las autoridades migratorias de Canadá le denegaron el visado de ingreso a dicho país. Sin embargo, los controles de Estados Unidos sí le otorgaron el permiso correspondiente para formar parte de este compromiso en Boston.

NZ