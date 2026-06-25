Jamal Sellami, el cerebro de Jordania: el DT que incomoda a la Selección Argentina y a Lionel Messi

Jordania será el último rival de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 y, aunque el combinado del Medio Oriente ya se encuentra eliminado, anhela con hacer historia frente a la Albiceleste. ¿El gran artífice de comandar este sueño? Jamal Sellami, el DT que ya es un héroe para los jordanos.

Oriundo de Casablanca, Marruecos, Sellami, que llegó a ser futbolista profesional y jugar el Mundial de Francia 1998, asumió el mando como técnico de Jordania en 2024 y, desde ese entonces, es considerado el mejor entrenador que tuvo el país hasta ahora. Prometió hacer historia y así lo hizo: metió al país asiático por primera vez a una Copa del Mundo.

Quién es Mousa Al-Tamari, el Messi de Jordania que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

Jamal Sellami, histórico DT de Jordania

El camino de Sellami para meter a los Guerreros del Desierto al Mundial rozó la perfección. En las exigentes Eliminatorias asiáticas, Jordania integró el Grupo B de la fase decisiva y dio el gran golpe sobre la mesa al plantarse de igual a igual ante las potencias de la región.

El seleccionado jordano se adjudicó de forma directa el pasaje tras finalizar en la segunda posición de la zona con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. El verdadero hito del DT consistió en terminar el grupo únicamente por debajo de la poderosa Corea del Sur. Su impacto social y deportivo fue de tal magnitud que, tras sellar la clasificación, el Rey Abdullah II le otorgó la ciudadanía jordana.

¿Cómo juega su equipo? El espejo a lo Marruecos que podría molestar a Argentina

A la hora de saltar a la cancha, Sellami implantó un sello visible y muy emparentado con las raíces de su Marruecos natal, priorizando el orden físico, la solidez y la agresividad en los duelos.

El principal esquema que utiliza es un 3-4-3 elástico que se adapta constantemente a las necesidades del partido, donde los volantes carrileros juegan un rol protagónico replegándose como laterales o soltándose como extremos en ataque.

Selección de fútbol de Jordania

El planteo jordano incomoda a los rivales que manejan la pelota a través de tres pilares: una asfixiante presión para forzar el error, una rápida recuperación en la mitad de la cancha y transiciones verticales letales para salir disparados de contraataque en pocos segundos, explotando la velocidad de su gran figura, Mousa Al-Tamari, el "Messi Jordano".

El sueño de dejar una huella ante Messi y Argentina

Aunque la eliminación matemática pegó fuerte en el ánimo del plantel, Sellami sabe que el choque del sábado en Dallas es una oportunidad de oro para el fútbol del país al que representa.

“Enfrentarse a Argentina es una oportunidad para rendir bien y dejar una gran huella digna del fútbol jordano. El partido nos da la convicción de que podemos estar a nuestro mejor nivel y dejar una buena impresión ante los ojos del planeta”, había declarado el DT marroquí en la previa del partido ante Argentina.

FMZ

