Quién es Mousa Al-Tamari, el Messi de Jordania que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado frente a Jordania. Aunque el conjunto asiático ya quedó matemáticamente eliminado tras encadenar dos derrotas, sus futbolistas saldrán a jugar el partido que soñaron toda su vida. A la cabeza de esa ilusión asoma Mousa Al-Tamari, la máxima estrella que es apodado como el "Messi jordano".

A pesar de la etiqueta que da la vuelta al mundo, el atacante del Rennes mantiene los pies sobre la tierra y marca distancia del astro argentino: “Sé que algunos me llaman así, pero no me gusta el apodo”, confiesa habitualmente cuando le repiten cómo lo llaman, obsesionado con ser reconocido por sus propios valores.

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¿Quién es Mousa Al-Tamari?

Mousa Al-Tamari nació en Amán, la capital de Jordania, y debió derribar mandatos familiares en un país sin tradición en el fútbol. Su madre siempre quiso que se enfoque en los estudios, pero él quería cumplir su sueño y así lo hizo: ser futbolista profesional.

Mousa Al-Tamari

Al-Tamari debutó en la primera división de su país a los 19 años y construyó una carrera que se transformó en un verdadero mapa de superación: pasó al Al-Jazira, donde ganó la Copa de Jordania y disputó la Champions Asiática, y luego dio el salto al APOEL Nicosia de Chipre.

Años más tarde, su carrera tomó el rumbo de la élite en Europa: se fue al OH Leuven de Bélgica, desembarcó en el Montpellier y finalmente recaló en el Rennes de Francia, club que en febrero de 2025 pagó 10 millones de dólares por su pase.

¿Por qué lo comparan con Lionel Messi?

La comparación con el capitán argentino no nace de una similitud física, sino de su forma inconfundible de jugar: es zurdo, explosivo, tiene un cambio de ritmo letal y se siente sumamente cómodo atacando desde la banda derecha hacia el centro para sacar el remate al segundo palo o meter la estocada final.

Sin embargo, el mito del "Messi jordano" no nació en su tierra. Durante su exitoso paso por el APOEL de Chipre, donde anotó 13 goles y dio 10 asistencias en 76 partidos, su facilidad para regatear en el uno contra uno hizo que la hinchada le dedicara una canción que nombra al famoso Diez.

Al-Tamari, el número diez de Jordania

“Tenemos un Al Tamari, es mucho mejor que Harry y Dele Alli. El Messi jordano”, entonaba la hinchada del APOEL cuando el jordano sacaba grandes jugadas de la galera.

En su país utilizan el término "gritna" para describir su juego: una mezcla de coraje y una gran actitud para pedir siempre la pelota. Atributos que, a pesar de las caídas de Jordania ante Austria y Argelia, el extremo viene ratificando en su primera Copa del Mundo.

Este sábado, junto a sus laderos de ataque Yazan Al-Naimat y Ali Olwan, Al-Tamari tendrá su examen definitivo frente a la camiseta albiceleste y ante el mismísimo Lionel Messi, siendo la principal carta de peligro que deberá frenar la Selección Argentina.

FMZ