La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa de definiciones más dramáticas y el Grupo E se prepara para un cierre de alto impacto. A partir de las 17:00 horas, Ecuador se medirá ante su par de Alemania en el imponente Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) de East Rutherford.

Mientras los europeos llegan con la tranquilidad de tener el boleto en el bolsillo, el combinado sudamericano saldrá a jugar el partido de su vida, sabiendo que no tiene margen de error si quiere seguir escribiendo su historia en esta cita mundialista.

El encuentro tendrá la presencia de la árbitra estadounidense Tori Penso y se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports.

Cómo llega Ecuador

El ciclo del DT argentino Sebastián Beccacece al frente de La Tri afronta su examen más complejo. Con apenas un punto en la tabla, el combinado ecuatoriano no tiene otra alternativa que buscar la victoria ante una de las máximas potencias del fútbol mundial para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Ecuador viene de empatar 0-0 con Curazao

El andar de Ecuador en este Mundial comenzó con un sabor sumamente amargo al caer por 1-0 sobre la hora ante Costa de Marfil en el debut. Posteriormente, la paridad sin goles frente a Curazao desnudó las serias falencias del equipo para llegar al gol, dejando preocupado al cuerpo técnico.

Todas las miradas y las esperanzas de la hinchada ecuatoriana están puestas en sus grandes figuras internacionales. El mediocampista todoterreno Moisés Caicedo, el sólido defensa Piero Hincapié y la proyección de Pervis Estupiñán deberán transformarse en el eje de una gesta que devuelva la alegría al país. Asimismo, se espera el despertar del histórico goleador Enner Valencia, quien busca romper su sequía en esta edición.

Cómo llega Alemania

Alemania, bajo la lúcida conducción táctica de Julian Nagelsmann, ratificó desde el primer minuto su chapa de candidato indiscutido al título mundial. Con un arranque perfecto, el elenco germano se posiciona como el líder absoluto de la zona y ya se garantizó un lugar en los 16avos de final.

Alemania viene de derrotar 2-1 a Costa de Marfil

El debut de Alemania fue una auténtica exhibición de fútbol total al destrozar por un categórico 7-1 al combinado caribeño. En la segunda fecha, los teutones volvieron a demostrar su enorme jerarquía colectiva al imponerse por 2-1 ante la dura selección marfileña.

Con la clasificación en el bolsillo, Nagelsmann podría optar por regular las cargas de algunos futbolistas clave, aunque la plantilla cuenta con una profundidad envidiable. El talento generacional de Jamal Musiala y Florian Wirtz, sumado a la experiencia de Antonio Rüdiger en el fondo, hacen de este equipo una amenaza constante.

Ecuador vs Alemania: las posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Alan Minda; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Alemania: Oliver Baumann; Waldemar Anton, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller; Jamie Lewelling, Nadiem Amiri, Maximilian Beier; Deniz Undav.

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