Sebastián Beccacece apuntado en Ecuador: empató ante Curazao y quedó un pie afuera del Mundial

El clima en Ecuador pasó de la ilusión mundialista a una caldera absoluta en cuestión de días. Luego del tropiezo de La Tri conducida por el argentino Sebastián Beccacece frente a Costa de Marfil y el imperdonable empate a 0 con Curazao en la Copa del Mundo 2026, el fastidio de los hinchas estalló en Estados Unidos.

Ecuador no pudo ante la débil Curazao

El arquero de Curazao le amargó la noche a Ecuador en un partido récord del Mundial 2026

Frente a este clima hostil, la respuesta del plantel no tardó en llegar. El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, Hernán Galíndez, tomó la palabra para desactivar las críticas feroces de la parcialidad amarilla. El experimentado arquero puso la cara por el grupo y bancó el proceso del DT de cara al decisivo duelo frente a Alemania por el Grupo E.

Galíndez fue categórico al expresar que el plantel está a muerte con la idea futbolística de Beccacece, argumentando que el equipo clasificó tranquilo en las Eliminatorias Sudamericanas. Para el arquero, los cuestionamientos son entendibles, pero no reflejan el compromiso del grupo puertas adentro en la concentración.

Tampoco fue el resultado esperado ante Costa de Marfil

Alemania hizo los deberes y se metió en la próxima ronda: todos los clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Con el choque ante Alemania a la vuelta de la esquina, La Tri necesita imperiosamente sumar de a tres para seguir vivo en el Mundial. Un solo punto de seis posibles hacen que esté con un pie y medio afuera de la competencia ya que no ganar lo dejaría automáticamente eliminado.

LT.