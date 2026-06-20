El arquero de Curazao le amargó la noche a Ecuador en un partido récord del Mundial 2026

La Selección de Ecuador masticó frustración en su segunda presentación dentro del Mundial 2026 tras igualar 0-0 ante la debutante Curazao por el Grupo E. El encuentro, disputado este sábado en el Kansas City Stadium, se convirtió en un monólogo del conjunto dirigido por Sebastián Beccacece. Sin embargo, la Tri chocó contra una muralla imbatible y no pudo quebrar la paridad frente al elenco caribeño, que celebró el resultado como un verdadero título.

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La gran explicación del cero en la cancha tuvo nombre y apellido: Eloy Room. El arquero de Curazao completó una actuación épica al firmar 15 atajadas directas frente a los delanteros ecuatorianos, que probaron por todas las vías sin éxito. Con este impactante número, el guardameta de 37 años estableció el récord absoluto de atajadas en un partido de 90 minutos en la historia de la Copa del Mundo.

La marca total en los Mundiales sigue en manos del estadounidense Tim Howard, quien realizó 16 paradas en Brasil 2014, aunque necesitó de una prórroga de 120 minutos ante Bélgica. Lo realizado por Eloy Room trepó directo a las páginas doradas del torneo, al sostener el bombardeo de Ecuador durante el tiempo regular y asegurarle a su modesto seleccionado el primer punto de su historia en una cita máxima.

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El partidazo del arquero de Curazao no es un hecho aislado en este Mundial 2026, donde las selecciones emergentes están dando batalla gracias a sus custodios. El caso de Vozinha, el heroico arquero de Cabo Verde que conmovió a las redes sociales, se suma a esta tendencia de figuras que compensan las diferencias jerárquicas con reflejos felinos y noches milagrosas. Los planteles menos poderosos encontraron bajo los tres palos su principal argumento para resistir los embates de las grandes potencias.

Para Ecuador, el panorama se complicó de cara a la clasificación para los 16avos de final. Tras debutar con derrota ante Costa de Marfil, la Tri sumó apenas una unidad y estará obligada a ganarle a la poderosa Alemania en la última jornada para seguir con vida en el certamen norteamericano. Por su parte, los dirigidos por el experimentado Dick Advocaat mantendrán la ilusión a flor de piel cuando cierren su zona.

LT.