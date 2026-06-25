Román Iucht: “Lionel Messi es un insatisfecho serial”

El reconocido periodista deportivo y comentarista Román Iucht habló con 442 sobre el comienzo de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El conductor analiza diariamente todo lo que ocurre en la Cita Máxima junto a su equipo en “Cueste lo que Cueste”, el streaming de Perfil.com que también puede verse en Bravo TV.

Román Iucht junto al equipo de Cueste lo que Cueste

El comienzo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

A la Selección Argentina la veo bien, como una expresión de deseo, pero también bien por el oficio, por la experiencia que tiene la mayor parte de los jugadores y por la capacidad de ir creciendo con el desarrollo de competencia. Me parece que hasta ahora la respuesta general va de la mano de la particular, de la mano de Lionel Messi”

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Las expectativas previas y el rendimiento de los primeros partidos

No sé si el equipo va a repetir actuaciones como las que tuvo en la Final con Francia del Mundial pasado, durante 70 minutos con Messi, o como en la Eliminatoria, cuando le ganó 4 a 1 a Brasil sin Messi. Eso fue como el prime del equipo, fue como el top. “Argentina comenzó como me imaginaba, y tal vez todos preveíamos, ganándole a Argelia y a Austria. Lo que tal vez no suponíamos es que, siendo parte del ADN del ciclo tener la pelota, se la iba a ceder durante tantos pasajes del juego al rival, sobre todo contra Austria.

Argentina en la Copa Mundial 2026

Dificultades y desafíos para la selección de Scaloni

Pero hay una parte positiva de la negativa. La negativa es que no tuvo tanto tiempo la pelota, la parte positiva es que, aún sin tenerla, no sufrió, porque la verdad que hasta ahora Dibu Martínez atajó poco. Creo que en la medida en que empiece a tener que resolver otro tipo de enigmas, va a empezar a encontrar las respuestas.

Cuando crezca la competencia y el nivel de dificultad, el equipo va a tener mejores respuestas. También hay que recordar que Argentina llegó al Mundial con una decena de jugadores tocados en lo físico, y el panorama hoy es inmejorable respecto de lo que era aquel momento.

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Román Iucht: “Lionel Messi es un insatisfecho serial”

Yo ya me declaré medio como incompetente para definir a Lionel Messi, porque me parece que ya no hay mucho adjetivo calificativo para definirlo. Me animé a mencionarlo como ‘el insatisfecho serial’, porque nunca nada lo termina de saciar. Tiene una voracidad y un espíritu, competitivo y ganador, como yo no recuerdo haber visto. Hay decenas de deportistas en sus disciplinas que han dominado su deporte, pero ninguno durante tanto tiempo como Messi.

Lionel Messi en la Copa Mundial 2026

Hay un dato que es impresionante. Messi tiene 18 goles en la historia de los mundiales, 12 de los 18 los hizo con más de 35 años. 7 en Qatar y 5 ahora en Estados Unidos. No hay deportistas que con esa edad y compitiendo contra otros que tienen 19, 20, tengan el nivel de dominio y de vigencia que tiene Messi. Lo que está haciendo es realmente asombroso.

Sí creo que es injusto hablar del talento de Messi como explicación de todo esto. Es injusto porque es limitarlo. Además del talento, y eso es lo que lo hace grande, él le ha puesto esfuerzo, trabajo, mucha determinación, mucha constancia, mucha capacidad para sostenerse en momentos en los cuales cualquier otro hubiera flaqueado, y él tuvo una increíble fortaleza mental.

Lionel Messi

¿La Selección Argentina es Messidependiente?

Volviendo al punto del equipo, la realidad es que todos los goles del equipo y prácticamente todas las situaciones de gol lo tuvieron a Messi como protagonista, lo que hay que modificar es que tienen que sumarse otros. El equipo no puede depender tanto de él, porque antes del Mundial creíamos que iba a haber un equipo y a Messi como el mejor complemento del mundo, pero como una especie de piedra preciosa. Hasta ahora, en ataque, es él, adelante, y el equipo que esperamos aparezca en los próximos partidos.

Periodismo Cueste lo que Cueste: “No hablamos de nosotros, hablamos de los otros”

Cueste lo que Cueste ya tiene casi un año de puesta en el aire. Nosotros hacemos un cuyo valor, de manera descriptiva comparado con otros streamings, es que es un programa periodístico. Nosotros hacemos un programa periodístico. No hablamos de nosotros, hablamos de los otros. Un programa deportivo en el que se combinan opinión, información, testimonios, debate, distintos puntos de vista, con un gran trabajo de la producción, y con una dosis, que también es muy importante, de entretenimiento.

Román Iucht en Cueste lo que cueste

¿Qué significa entretenimiento? Bueno, hacemos un programa que, cuando nos tenemos que poner serios, lo hacemos y tomamos cada tema para informarlo o para debatirlo con el máximo rigor, pero también nos podemos permitir algunos pequeños recreos en donde relajamos un poco y tocamos algunos temas desde un lugar no más liviano, pero sí con un toque de informalidad o con una mínima dosis de relajación para para poder también divertirnos.

Yo soy de los que creen que, para poder entretener, informar, divertir o dejarle algo al otro, la tenemos que pasar bien nosotros. Si te querés sentar a ver el programa y no entendés demasiado deporte, al menos poder entretenerte durante un rato.

Mirá "Cueste lo que Cueste", el primer streaming de Perfil.com

​Perfil.com activa su primer programa de streaming en YouTube con un ciclo deportivo diario conducido por Román Iucht junto al doctor Juan Manuel Herbella, los periodistas Marcelo Mármol de Moura y Lucas Buceta.

De 10 a 11hs, en Cueste lo que Cueste, tendrás información deportiva, opinión y análisis para disfrutar y no pelear. Además, hablaremos de medicina y salud en el deporte, y de otras áreas como tecnología, IA, y redes sociales.

Con una mesa en la que confluyen “boomers” y “zetas”, Cueste lo que Cueste te cambiará el humor de tus mañanas a través de sus emisiones multiplataforma por YouTube, Perfil.com, Radio Perfil y Bravo TV.

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