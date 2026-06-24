La definición de la Fase de Grupos volvió a poner sobre la mesa uno de los cambios más polémicos que FIFA introdujo en la histórica Copa Mundial 2026. El criterio de la diferencia de gol general quedó relegado, abriendo paso al denominado desempate olímpico, metodología utilizada en la actual edición de Copa Libertadores y Sudamericana.

¿Qué es el desempate olímpico y cómo se aplica?

El nuevo sistema, heredado del formato del Comité Olímpico Internacional y testeado previamente en torneos de Conmebol y el último Mundial de Clubes, estipula que ante la igualdad de puntos entre dos o más equipos, el primer factor de desempate será el enfrentamiento directo. Esto significa que los partidos jugados entre las selecciones implicadas tendrán un valor superior al rendimiento general obtenido ante el resto de los integrantes de la zona.

De esta manera, el orden de desempate FIFA se divide en tres escalones: más puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones empatadas, mejor diferencia de gol en esos cruces específicos y mayor cantidad de goles a favor en esos mismos encuentros. Si la paridad se mantiene tras revisar el historial mutuo, recién allí se abrirá la puerta para evaluar las estadísticas globales del grupo.

Canadá y Suiza se metieron en la próxima ronda: todos los clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Los criterios secundarios y el peso del Fair Play

Cuando el duelo directo no logre romper la paridad, la tabla general de la zona volverá a tener relevancia. En esa segunda instancia se computará la mayor diferencia de gol en todos los partidos del grupo y la cantidad de goles anotados en la totalidad de la primera fase. Si aun así persiste el empate técnico, el comportamiento de los futbolistas será decisivo

Gianni Infantino

El sistema de Fair Play elabora una tabla con puntaje por tarjetas recibidas en cada encuentro: una tarjeta amarilla restará 1 punto; la expulsión por doble amonestación quitará 3; una tarjeta roja directa significará 4 menos; mientras que una amarilla combinada con roja directa penalizará con 5 unidades. En el caso extremo de que la conducta deportiva tampoco incline la balanza, el último criterio de desempate será la posición en el Ranking FIFA.

NZ