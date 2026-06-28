Lionel Messi marcó un golazo ante Jordania y agranda su mito en el Mundial 2026

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos del segundo tiempo entre Argentina y Jordania por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y el encuentro ya estaba controlado, Lionel Messi decidió dejar su sello definitivo en el partido. Tras ingresar al campo de juego en el complemento, el capitán no necesitó más que un suspiro para encontrar su lugar favorito en la cancha: el borde del área grande.

Con la precisión quirúrgica que lo caracteriza, acomodó la pelota y, con una ejecución exquisita, la puso lejos del alcance del arquero para sentenciar el 3-0 definitivo. Fue la frutilla del postre para una jornada donde Argentina cerró su participación en la fase de grupos con total autoridad.

Récords inalcanzables: 19 gritos mundialistas

La magnitud de lo que estamos presenciando cobra una dimensión histórica difícil de dimensionar. Con su gol ante Jordania, Messi elevó su cuenta personal a 19 goles en la historia de los Mundiales, reafirmándose como el jugador más determinante de todos los tiempos en la cita máxima. Pero eso no es todo: en lo que va de esta Copa del Mundo 2026, el astro ya acumula seis tantos, liderando la tabla de goleadores y demostrando que, a pesar del paso del tiempo, su hambre de gloria y su capacidad para decidir partidos siguen intactas.

La vigencia de un genio

La imagen del estadio coreando su nombre tras el tiro libre fue el corolario perfecto para una noche en la que el "mejor de la historia" volvió a demostrar por qué sigue siendo la pieza clave de este equipo. Scaloni le dio minutos de descanso iniciales, pero el 10 no perdonó: entró, participó y, cuando la pelota se le presentó en el sitio justo, no dudó. Messi sigue escribiendo capítulos dorados en su propia biografía futbolística y, con cada actuación, alimenta el sueño de todo un país que se ilusiona con verlo levantar nuevamente el trofeo más preciado del planeta.

BP