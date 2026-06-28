Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Jordania: "Le dimos minutos a todos y eso es muy importante"

La Selección Argentina cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria sólida por 3-1 frente a Jordania, consolidando su liderazgo en el Grupo J. Con un equipo que presentó variantes tácticas y oportunidades para aquellos futbolistas con menor rodaje, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no solo confirmó su invicto, sino que también fortaleció la confianza individual de piezas clave de cara a la etapa de eliminación directa, donde el margen de error será nulo.

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La importancia de la rotación y la respuesta del plantel

Al ser consultado sobre las sensaciones tras el encuentro, Lionel Scaloni enfatizó que el objetivo primordial era que aquellos futbolistas que contaban con menos minutos pudieran sumar rodaje. "Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque la verdad es que se lo merecen. Han hecho un buen partido, más allá de que no venían jugando, estoy contento porque le dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros", explicó el técnico.

Sobre las decisiones tácticas, como la posición de Exequiel Palacios como lateral derecho, Scaloni resaltó el compromiso de sus jugadores con el cuerpo técnico: "Dan una mano al equipo cuando lo necesita. No queríamos arriesgar a Nahuel, que venía de una inactividad, ni a Gonzalo, y Pala nos dio una solución ante un eventual problema que podamos tener en ese puesto".

La redención de los protagonistas

El DT también se tomó un momento para valorar los rendimientos individuales que tuvieron un tinte emotivo en esta victoria. "Sobre todo lo de Lo Celso, que no había podido estar en el anterior Mundial, y Lautaro, que no había hecho gol. Se dio una noche buena, además del gol de Leo. Estoy contento, muy contento, y ahora se viene lo bueno", sentenció Scaloni, dejando claro que el equipo está listo para la etapa decisiva.

Argentina vs. Jordania

¿Cuándo es el próximo partido de Argentina?

Tras cerrar una fase de grupos exitosa, la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en la siguiente instancia del Mundial 2026. El conjunto albiceleste se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Este cruce decisivo se disputará el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas.

BP