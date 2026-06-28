Postales del triunfo: Las mejores imágenes del 3-1 de Argentina ante Jordania

La Selección Argentina cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria sólida por 3-1 frente a Jordania en el Dallas Stadium, consolidando su liderazgo en el Grupo J y manteniendo su invicto en el torneo.

Con un equipo alternativo en el que Lionel Scaloni decidió dar rodaje a jugadores con menos minutos, el conjunto albiceleste impuso su jerarquía desde el inicio gracias a un espectacular gol de tiro libre de Giovani Lo Celso a los 19 minutos, seguido por un tanto de penal de Lautaro Martínez poco después, y por último el golazo del siempre vigente Lionel Messi sellando así un cierre de fase impecable antes de enfocarse en los dieciseisavos de final.

Lionel Messi marcó un golazo ante Jordania y agranda su mito en el Mundial 2026

Las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Jordania

Las postales del gol de Gio Lo Celso

Las postales del gol de Lautaro Martínez

El golazo de Lionel Messi

BP