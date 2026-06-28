domingo 28 de junio del 2026
Mundial 2026

Postales del triunfo: Las mejores imágenes del 3-1 de Argentina ante Jordania

La Selección Argentina cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria sólida. Entre el golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, el desahogo de Lautaro Martínez y la magia de Lionel Messi, la noche dejó instantáneas que quedarán grabadas en la memoria de los hinchas.

Argentina vs. Jordania
Argentina vs. Jordania | Fotobaires
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La Selección Argentina cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria sólida por 3-1 frente a Jordania en el Dallas Stadium, consolidando su liderazgo en el Grupo J y manteniendo su invicto en el torneo.

Con un equipo alternativo en el que Lionel Scaloni decidió dar rodaje a jugadores con menos minutos, el conjunto albiceleste impuso su jerarquía desde el inicio gracias a un espectacular gol de tiro libre de Giovani Lo Celso a los 19 minutos, seguido por un tanto de penal de Lautaro Martínez poco después, y por último el golazo del siempre vigente Lionel Messi sellando así un cierre de fase impecable antes de enfocarse en los dieciseisavos de final.

Lionel Messi marcó un golazo ante Jordania y agranda su mito en el Mundial 2026

Las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Jordania

Previa Argentina vs. Jordania

Previa Argentina vs. Jordania

Previa Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Tercer gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Tercer gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Las postales del gol de Gio Lo Celso

Gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

 

Gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Las postales del gol de Lautaro Martínez

Segundo gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Segundo gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Segundo gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Segundo gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

El golazo de Lionel Messi

Argentina vs. Jordania

Tercer gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

 

Tercer gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Tercer gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

Tercer gol de Argentina en Argentina vs. Jordania

BP

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