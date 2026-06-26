Argentina vs Cabo Verde: cuándo y a qué hora se juegan los 16avos del Mundial 2026

La espera terminó. Con el boleto a los 16avos de final ya asegurado tras un andar implacable y con puntaje ideal en el Grupo J, la Selección Argentina miraba de reojo la definición de la zona H para conocer a su próximo rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se reveló: será Cabo Verde.

Tras noventa minutos de pura tensión en la jornada nocturna de este viernes, quedó decretado que los caboverdianos se quedaron con el segundo puesto de su grupo y será el contrincante directo de los campeones del mundo.

Histórica clasificación de Cabo Verde: empató 0-0 con Arabia Saudita y será el rival de Argentina en los 16avos del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026

Con el oponente ya develado, la FIFA ratificó de inmediato los detalles logísticos del partido de los 16avos de final, un encuentro que obligará a los fanáticos a marcar el calendario con una cita imperdible. El cruce decisivo de la Argentina se disputará el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19:00 horas.

La sede designada para albergar esta batalla futbolística será el célebre Hard Rock Stadium de Miami, un escenario imponente y moderno que cuenta con una capacidad superior a los 65.000 espectadores.

Hard Rock Stadium, el escenario de los 16avos de final entre Argentina y Cabo Verde

El retorno a Miami guarda un condimento sumamente especial y emotivo para el seleccionado nacional, ya que se trata de una ciudad que funciona prácticamente como un segundo hogar para el plantel, con un arraigo afectivo inmediato por la localía habitual de Lionel Messi en la MLS .

Para este compromiso trascendental que abrirá el cuadro definitivo de la Copa del Mundo, los aficionados argentinos contarán con el abanico habitual de opciones para seguir las acciones en vivo. El minuto a minuto y las emociones del partido se transmitirán en directo hacia todo el país a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y la señal internacional de DSports.

FMZ