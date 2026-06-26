La apasionante e inédita Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá un partido que, rompiendo con todos los pronósticos lógicos previos, se transformará en una verdadera batalla por la supervivencia. A partir de las 21:00, Cabo Verde se medirá cara a cara frente a la siempre dura Arabia Saudita por la tercera y última fecha del Grupo H.

Aunque los nombres propios no carguen con el cartel de las potencias, el encuentro adquirió una relevancia en suelo argentino: el equipo que logre adueñarse del segundo escalón de la zona, se convertirá en el rival directo de la Selección Argentina en los 16avos de final, una instancia donde la Scaloneta ya espera con el boleto de líder asegurado en el Grupo J.

El encuentro se llevará a cabo en el Houston Stadium, será arbitrado por el francés Francois Letexier y se podrá seguir en vivo a través de DSports.

Cómo llega Cabo Verde

Cabo verde arriba a esta jornada histórica convertido en la auténtica revelación del certamen, ostentando 2 unidades y la valla invicta en términos de derrotas tras plantarse de igual a igual ante colosos mundiales.

En su debut absoluto en una cita máxima, el combinado africano sacudió las estructuras al rescatar un heroico 0-0 frente a España. Lejos de conformarse, la segunda presentación ratificó que no fue casualidad: un vibrante empate 2-2 ante la siempre temible Uruguay.

Cabo Verde

Un triunfo le daría al conjunto africano la clasificación directa sin depender de nadie, un hito sin precedentes para el deporte de su país que mantiene en vilo a todo el continente y a la propia Selección Argentina.

El arquero viral Vozinha, y los delanteros Jovane Cabral y Dailos Rocha Livramento son las principales figuras caboverdianas que buscarán la histórica clasificación a 16avos de final.

Cómo llega Arabia Saudita

Arabia Saudita se presenta a jugar esta última carta con la soga al cuello y apenas 1 punto en su haber, pero con la certeza de que una victoria destrabaría el milagro de la clasificación a la ronda de eliminación directa.

El estreno de la escuadra asiática colmó las expectativas al sacarle un trabajado empate 1-1 a Uruguay. Sin embargo, el segundo paso fue un tropezón durísimo: una categórica derrota 4-0 a manos de la renovada Furia Roja española.

Arabia Saudita

El panorama de los árabes es tajante y no admite grises ni especulaciones: necesitan imperiosamente sumar de a tres y esperar que Uruguay no sume frente a España para adueñarse del segundo puesto y sacar pasaje rumbo al choque ante los campeones del mundo.

Salem Al Dawsairi, conocido por derrotar a la Selección Argentina con un golazo en Qatar 2022, es la gran figura de Arabia Saudita y en la cual se apoyará para sacar tres puntos vitales ante Cabo Verde.

Cabo Verde vs Arabia Saudita: las posibles formaciones

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ