La Copa Mundial de la FIFA 2026 regala el plato fuerte más esperado de la primera fase. A partir de las 21:00, en un choque con aroma a final anticipada, la renovada y dinámica España se enfrentará ante el siempre batallador y jerárquico combinado de Uruguay por la última fecha del Grupo H.

Sin lugar a dudas, esta batalla táctica y física no solo definirá el liderazgo de la zona, sino que mantendrá con los ojos pegados a la pantalla a todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina, ya que de este cruce podría salir el rival de la Albiceleste para los 16avos de final.

Desde el Estadio Guadalajara de México, el partido será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.

Cómo llega España

España arriba a este compromiso definitivo en una posición favorable pero con la necesidad de sellar su liderazgo. El equipo conducido por Luis de la Fuente suma 4 puntos en la tabla de posiciones.

En su estreno mundialista, el combinado europeo dejó algunas dudas al empatar 0-0 con Cabo Verde en un partido cerrado y sumamente táctico, donde careció de la profundidad necesaria para romper el bloque defensivo. Sin embargo, la recuperación de los ibéricos fue categórica en la segunda presentación: una exhibición de fútbol y transiciones rápidas para florearse con un contundente 4-0 sobre Arabia Saudita.

España

Con la ventaja de los goles a favor, a España le alcanza con un empate para asegurar su boleto a la próxima instancia, aunque un triunfo le garantizaría evitar sorpresas y quedarse con el primer lugar del grupo de manera indiscutida.

Lamine Yamal, Pedri y Rodri son las piezas más importantes que tiene el conjunto europeo y con las cuales intentará dañar a una Uruguay que no viene haciendo su mejor Mundial.

Cómo llega Uruguay

Uruguay llega a esta última jornada con la soga al cuello y la obligación de apelar a la mística y al temperamento indomable que históricamente la caracteriza, ya que sus dos presentaciones previas dejaron un sabor amargo.

El debut de los charrúas sembró las primeras alarmas al cosechar un ajustado empate 1-1 frente a Arabia Saudita. La gran sorpresa y el golpe al orgullo rioplatense se dio en la segunda fecha, donde Uruguay no pudo pasar del empate 2-2 ante el seleccionado de Cabo Verde.

Uruguay

Con apenas 2 unidades, el panorama para los uruguayos es claro y no da margen a la especulación: necesitan imperiosamente los tres puntos para clasificar a los 16avos de final. Saben que un triunfo no solo los mete en la ronda eliminatoria, sino que los podría cruzar directamente en el camino de Argentina.

Federico Valverde, Maxi Araújo y Darwin Núñez son las principales cartas del DT argentino Marcelo Bielsa para poder lastimar a un seleccionado español que no se lo pondrá para nada fácil.

España vs Uruguay: las posibles formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Lamine Yamal.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

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