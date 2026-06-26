La Copa Mundial de la FIFA 2026 se traslada al célebre Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston. A partir de las 16:00 horas de este viernes, Francia y Noruega protagonizarán uno de los encuentros más esperados y electrizantes de toda la fase inicial por el Grupo I.

Con ambas selecciones ya clasificadas a los 16avos de final, el choque de esta tarde tiene un condimento de alto impacto: el que logre quedarse con la victoria se adueñará de forma definitiva de la cima del Grupo, posicionándose en una ubicación inmejorable para el cuadro definitivo.

El encuentro será arbitrado por el inglés Michael Oliver y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de TyC Sports.

Cómo llega Noruega

Los Vikingos llegan al partido viviendo un auténtico cuento de hadas en su regreso triunfal a una Copa del Mundo tras una agónica sequía de 28 años de ausencias, consolidando un proyecto generacional que entusiasma a todo su pueblo.

El combinado escandinavo iguala la línea de su rival con 6 unidades gracias a un andar sólido y sin fisuras en sus dos presentaciones previas: viene de golear 4-1 a Irak en el primer partido y de superar 3-2 a Senegal en su último duelo.

Erling Haaland, la joya de Noruega

La carta diferencial y gran esperanza noruega se corporiza en Erling Haaland. El implacable androide del Manchester City debutó de manera inmejorable en la máxima cita con cuatro gritos en apenas dos partidos.

Sabiendo que la diferencia de gol no los favorece, el panorama para el conjunto nórdico es sumamente lineal: solo les sirve el triunfo si quieren subirse a lo más alto del grupo. Terminar segundos los arrojaría a la parte más brava del cuadro, algo que el plantel quiere evitar a toda costa.

Cómo llega Francia

Les Bleus arriban a esta última fecha con puntaje perfecto tras ratificar su chapa de candidatos con un arranque demoledor: vencieron con contundencia 3-1 a Senegal en el estreno y posteriormente despacharon con sobriedad a Irak con un cómodo 3-0.

La gran figura y el as de espadas de los galos es, sin dudas, su capitán Kylian Mbappé, quien llega encendido tras despacharse con dos dobletes consecutivos y estirar su legendaria marca a 16 goles en la historia de las Copas del Mundo, quedando a solo dos pasos del récord que ostenta Lionel Messi.

Kylian Mbappé, la figura de Francia

No obstante, los franceses sufrieron un duro impacto anímico en las últimas horas debido a la sorpresiva baja de director técnico, Didier Deschamps, quien debió abandonar la concentración y regresar de urgencia a su país natal por el fallecimiento de su madre. La delegación estará comandada desde el banco de suplentes por su histórico colaborador de confianza, Guy Stéphan.

Con la ventaja de tener una mejor diferencia de goles que su rival de turno, al seleccionado bicampeón del mundo le alcanzará con un empate para blindar la primera posición, lo que teóricamente le garantizaría un camino menos sinuoso en los 16avos de final.

Noruega vs Francia: las posibles formaciones

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ