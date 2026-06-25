El "remo vikingo": la increíble celebración de la hinchada de Noruega que es furor en el Mundial 2026

El fenómeno del "remo vikingo" alcanzó su punto máximo de efervescencia cuando, tras los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, dónde los propios jugadores de la selección de Noruega se sumaron a la hinchada para liderar la coreografía junto a sus aficionados.

La imagen de los futbolistas sentados en el césped o integrados en las filas de la tribuna, remando al ritmo de los tambores mientras el estadio completo los observaba, terminó de consolidar la conexión absoluta entre el equipo y su gente, transformando un simple gesto en una verdadera postal de este Mundial 2026.

Noruega con Haaland como figura, venció 3-2 a Senegal y aseguró su pase a los 16 avos del Mundial 2026

¿Cuál es el verdadero nombre de la "remada"?

Aunque en las redes sociales y entre los fanáticos de habla hispana se ha popularizado simplemente como "la remada", el cántico y la coreografía tienen un nombre mucho más épico en Noruega: "Viking-roing" (que se traduce literalmente como "remo vikingo").

Este ritual no es nuevo en el fútbol noruego; ha sido una marca registrada de la afición del Viking FK, un histórico club de la ciudad de Stavanger, en la primera división de aquel país. La pasión de sus seguidores por este gesto es tal que incluso lo han trasladado a las competiciones internacionales, convirtiéndolo en un sello distintivo cuando alientan a la selección nacional.

¿Qué significa este ritual?

Más allá de lo visual, la "Viking-roing" es un homenaje a la identidad y la historia de Noruega. El movimiento sincronizado simboliza a los antiguos drakkar, los famosos barcos vikingos que dominaron los mares hace siglos.

Sentados en las gradas, los hinchas se colocan en fila, uno detrás de otro, simulando el movimiento coordinado de los remeros. Este acto representa la unidad, la fuerza del equipo y la valentía necesaria para avanzar juntos hacia el mismo objetivo. Al realizarlo, los fanáticos no solo alientan a su selección, sino que evocan un pasado legendario, demostrando que, para los noruegos, el fútbol es una extensión de su cultura y su tenacidad histórica.

¿Por qué se hizo viral en este Mundial?

La viralización de este fenómeno en Estados Unidos, México y Canadá 2026 tiene explicaciones claras. En primer lugar, el impacto visual es innegable, ya que la sincronización de cientos de personas moviéndose al unísono crea un efecto hipnótico que destaca inmediatamente en las transmisiones televisivas y en los videos cortos de redes sociales.

A esto se le suma un contraste cultural evidente, pues en un Mundial donde suelen predominar los cánticos melódicos o los bombos tradicionales, la originalidad de un movimiento físico masivo rompe con lo convencional, captando la atención de espectadores neutrales de todo el mundo. Finalmente, el buen desempeño de la selección en este torneo ha puesto al equipo en el foco mediático; cada vez que Noruega celebra un tanto o logra un resultado positivo, el ritual se despliega en las gradas, consolidándose como el momento más esperado por los aficionados en cada encuentro.

Hoy, la "remada" no es solo un festejo de un club de Stavanger, sino un símbolo que une a todo un país en este Mundial y que, gracias a la viralidad, ya es reconocido por fanáticos del fútbol en todo el planeta.

BP