Dura sanción de la FIFA: Assim Madibo fue suspendido por fracturar a Ismael Koné en el Mundial 2026

La FIFA ha oficializado una severa sanción para el mediocampista de Qatar, Assim Madibo, tras la impactante lesión sufrida por el canadiense Ismael Koné en el duelo por el Mundial 2026 Tras el análisis del Comité Disciplinario, se determinó una suspensión de cinco partidos para el futbolista qatarí.

Si bien la infracción no fue catalogada como un acto de violencia premeditada o agresión gratuita, el desenlace —una fractura de tibia y peroné— obligó al organismo a intervenir bajo la figura de “juego antideportivo grave”. Con esta medida, Madibo ingresa al podio de las sanciones más extensas en la historia de los Mundiales, situándose apenas detrás de los registros históricos de Mauro Tassotti (ocho partidos en 1994) y Luis Suárez (nueve partidos en 2014).

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El incidente que conmocionó a la Copa del Mundo 2026

El suceso ocurrió durante la goleada de Canadá por 6-0 sobre Qatar, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B. En el complemento, una disputa de balón derivó en una entrada tardía de Madibo que impactó de lleno sobre la pierna izquierda de Koné. La reacción de los presentes fue de absoluta conmoción; inicialmente, el juez del encuentro exhibió una tarjeta amarilla, pero tras la revisión, la sanción fue corregida por una expulsión directa.

El volante canadiense debió abandonar el campo de juego en camilla bajo una ovación cerrada de los espectadores, siendo trasladado de urgencia a un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente. La gravedad del diagnóstico confirmó su baja definitiva del torneo y un largo periodo de recuperación por delante.

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Arrepentimiento y gesto de caballerosidad

A pesar de la severidad del fallo, el caso también ha dejado una faceta humana destacable. Inmediatamente después del encuentro, Assim Madibo manifestó su profundo arrepentimiento. El mediocampista qatarí se presentó personalmente ante Koné para ofrecerle sus disculpas, un gesto que repitió días después en el hospital.

Dicha visita, en la que estuvo acompañado por autoridades del fútbol y del deporte de Qatar, fue bien recibida y destacada por ambas federaciones, quienes valoraron la madurez y la caballerosidad del jugador qatarí en un momento de extrema tensión deportiva.

BP