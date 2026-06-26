La flamante Copa Mundial de la FIFA 2026 se traslada al Toronto Stadium de Canadá, donde dos realidades golpeadas, pero no del todo hundidas, se verán las caras en una batalla dramática. A partir de las 16:00 horas, Senegal e Irak cerrarán la acción del Grupo I.

Ambos combinados llegan con una primicia: el empate o la derrota significará armar las valijas de forma inmediata. Sin embargo, una victoria por amplio margen le permitirá al ganador acomodar su castigada diferencia de gol y rezar por una combinación de resultados en el resto de las zonas que lo deposite milagrosamente en los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

El encuentro será arbitrado por el inglés Anthony Taylor y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Senegal

Senegal arriba a esta última y definitiva jornada con el orgullo herido y sin unidades en la tabla, una situación inesperada para el coloso africano que llegaba a esta cita con altísimas expectativas por su imponente jerarquía.

Senegal

En su estreno mundialista, el combinado liderado tácticamente por Pape Thiaw dejó una imagen competitiva pero terminó perdiendo por un claro 3-1 a manos de la poderosa Francia. La segunda presentación profundizó las urgencias del equipo: en un partido de ida y vuelta constante que llenó de emociones a los espectadores en Filadelfia, Senegal batalló intensamente con un doblete del extremo Ismaïla Sarr pero terminó cayendo 3-2 ante la sólida Noruega de Erling Haaland.

El plantel africano arrastra una preocupación de peso en su estructura defensiva a raíz de la sensible baja de su arquero estrella y referente histórico, Édouard Mendy. Pese al panorama adverso, la mística senegalesa se ampara en la tremenda jerarquía individual y la voz de mando del experimentado zaguero Kalidou Koulibaly, sumado al desequilibrio letal en los últimos metros de atacantes de la talla de Nicolas Jackson y el histórico Sadio Mané.

Cómo llega Irak

Irak llega a este partido viviendo un regreso histórico a la máxima cita del fútbol tras una prolongada sequía de ausencias, aunque la dura realidad de la competencia de élite internacional los ha golpeado severamente.

Irak

El debut del combinado asiático desnudó serias grietas defensivas al sufrir una goleada por 4-1 frente a la intensidad física y táctica del seleccionado de Noruega. Lejos de encontrar la recuperación, la segunda fecha representó otro cachetazo para las ilusiones del conjunto de Medio Oriente: una contundente derrota por 3-0 ante una Francia.

Con seis goles en contra y apenas uno a favor, el saldo estadístico de Irak es sumamente complejo. La gran esperanza y bandera futbolística de los asiáticos para buscar la hazaña histórica radica en el desparpajo de su joven extremo Ali Jasim y en la potencia aérea de su goleador Aymen Hussein.

Senegal vs Irak: las posibles formaciones

Senegal: Mory Diaw Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein.

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