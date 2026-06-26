Argentina vs Jordania: Lionel Scaloni aseguró que tiene el equipo confirmado y Lionel Messi será suplente

Lionel Scaloni pasó por los micrófonos en la antesala del encuentro de este sábado entre la Selección Argentina y Jordania. En una charla que recorrió desde el aspecto más humano hasta los detalles tácticos, el DT santafesino dejó títulos importantes: confirmó que Lionel Messi comenzará desde los suplentes y afirmó tener el equipo confirmado.

Lionel Scaloni

Por otro lado, el entrenador oriundo de Pujato también aseguró que le dará minutos a los futbolistas que no han jugado hasta ahora, analizó al equipo jordano y le envió un cálido mensaje al pueblo venezolano tras los recientes terremotos en ese país.

Un inicio serio y el equipo confirmado: Messi estará entre los suplentes

Antes de meterse de lleno en la información futbolística, el entrenador se tomó unos segundos para bajar un mensaje extra futbolístico y expresar su preocupación por el contexto social internacional: "Antes que contestar, me pongo un poco serio. Le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. Muy triste, muy difícil de explicar. Mandarle un fuerte abrazo, están atravesando un momento muy difícil".

Al momento de disipar las dudas sobre la presencia del capitán argentino frente a Jordania, Scaloni fue contundente respecto a la dosificación de cargas: "Leo va a ir al banco. Seguramente tenga un rato en el segundo tiempo. La del equipo me la guardo. Leo va a arrancar después. El equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana".

Lionel Messi será suplente ante Jordania

En ese sentido, defendió la rotación de nombres para este compromiso: "Los chicos que mañana jugarán, merecen jugar. Gran mérito de todo lo que han hecho es por ellos. Los chicos que no juegan son los primeros en entrenar al otro día".

"Como entrenador, cuando tengo la posibilidad de darle minutos, se los doy. El anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la mejor manera y de la misma manera que con los titulares", agregó Scaloni.

Identidad innegociable y respeto por los próximos rivales

Al ser consultado sobre si este recambio obedece a una estrategia para elegir al próximo adversario en la llave eliminatoria, el director técnico fue tajante: "La decisión de quién juegue mañana no va relacionada con el próximo partido. Preferir a quién nos toque sería una falta de respeto. No prefiero a ninguno. Se están mirando rivales muy difíciles. No estamos en condiciones de elegir​".

Argentina vs Jordania

Respecto a la fisonomía táctica y las formas de ganar en el fútbol moderno, Scaloni hizo una profunda reflexión sobre la esencia de la Scaloneta: "El equipo que juega de contra le va bien, el equipo que juega a los pases le va bien y el equipo que se hace fuerte defensivamente le va bien. Lo que sí creo es que es muy difícil para un equipo como el nuestro radicar la manera de jugar. No podés cambiar radicalmente. No es nuestra esencia".

Además, no descartó patear el tablero con el dibujo táctico debido a las virtudes del contrincante: "Si se da, podría probar otro sistema táctico. Jordania juega con 5 defensores, lo que sí es que estamos abiertos. Hay que ver si estamos con dificultad. Podríamos cambiar o estar preparados a esa dificultad que nos propone el rival. Creo que no tendríamos inconvenientes de probar. Jordania es una buena selección".

FMZ