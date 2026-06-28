Argelia y Austria empataron 3-3: un final de película para sellar su clasificación a 16vos del Mundial 2026

Este partido correspondiente al cierre del Grupo J del Mundial 2026, Argelia y Austria empataron 3-3 y asegurando ambas su pase a los dieciseisavos de final. Fue un duelo cambiante y vibrante donde, al sonar el silbato final, tanto argelinos como austríacos celebraron un resultado que les permitió cumplir el objetivo compartido de avanzar a los dieciseisavos de final.

En la próxima instancia, Austria se medirá ante España, mientras que Argelia hará lo propio frente a Suiza.

Cómo quedó el cuadro de 16avos del Mundial 2026

Argelia y Austria protagonizaron un primer tiempo entretenido

Austria avisó temprano con un remate lejano de Xaver Schlager, aunque sin precisión. Argelia respondió a través de Ibrahim Maza, que también probó desde afuera del área. Con el correr de los minutos, el conjunto europeo fue creciendo y encontró la apertura del marcador a los 28 minutos: David Alaba filtró un gran pase en profundidad y Arnautovic definió con categoría dentro del área para poner el 1-0.

Tras el gol, el partido ganó intensidad. Rafik Belghali tuvo una clara para Argelia, mientras que Konrad Laimer estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate a quemarropa. Los dirigidos por Austria siguieron generando peligro y Romano Schmid estuvo a centímetros del segundo con un disparo que rozó el travesaño.

Sin embargo, Argelia reaccionó en el tramo final. Ibrahim Maza volvió a inquietar y, a los 40 minutos, Farès Chaïbi estrelló un potente zurdazo en el poste. Cuando parecía que Austria se iba al descanso en ventaja, llegó el premio para los africanos: a los 45 minutos, Rafik Belghali apareció en el centro del área y sacó un remate de zurda imposible para el arquero, decretando el 1-1 con el que concluyó la primera mitad.

Argelia y Austria repartieron puntos y avanzaron a 16 avos de final

En un segundo tiempo cargado de emociones, Austria volvió a ponerse en ventaja a los 55 minutos gracias a un golazo de Marcel Sabitzer, quien sacó un potente derechazo desde fuera del área que se clavó en el ángulo tras la asistencia de Konrad Laimer.

La respuesta argelina no tardó en llegar. Apenas cinco minutos después, Riyad Mahrez apareció dentro del área para definir de zurda a la escuadra, luego de una gran habilitación de Houssem Aouar, y estableció el 2-2. A partir de allí, el encuentro se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el triunfo que les asegurara una mejor ubicación en la tabla.

Cuando todo parecía encaminado al empate, Argelia dio otro golpe en el 90+3'. Nuevamente apareció la sociedad entre Aouar y Mahrez: el mediocampista filtró un pase en profundidad y el capitán definió con un remate cruzado para establecer el 3-2.

Finalmente, en la última jugada del partido, Austria, con la cabeza de Kalajdzic a los seis minutos de tiempo adicionado, volvió a empatarlo y aseguró su clasificación como segundo. Partidazo.

Argelia vs. Austria: las formaciones

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautović.

Estadísticas y minuto a minuto

BP