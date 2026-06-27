Lautaro Martínez se sacó la mufa y marcó su primer gol en el Mundial 2026

A los 30 minutos del primer tiempo entre Argentina y Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026, la tensión en el estadio alcanzó su punto máximo cuando el árbitro señaló el punto penal. Con la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta número 9 de la Selección Argentina, Lautaro Martínez tomó la pelota.

Lejos de las dudas que pudieron haberlo acechado en el pasado, el "Toro" ejecutó con una frialdad absoluta, ajustando el remate contra el palo y dejando sin opciones al arquero jordano.

El festejo fue la imagen de la liberación: un grito contenido que recorrió cada rincón del campo de juego y que representó mucho más que un simple tanto en el marcador. Para Lautaro, este gol no es solo una estadística más, sino la confirmación de su vigencia y la confirmación de que ha dejado atrás las críticas tras aquel debut esquivo en la red durante la cita mundialista anterior.

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La redención del nueve

Este gol ante Jordania marca un antes y un después en la confianza del delantero. A lo largo del ciclo Scaloni, el bahiense ha sido un pilar fundamental, siendo el máximo artillero del proceso, pero el arco mundialista se le había vuelto un terreno esquivo y caprichoso.

Gol de Lautaro Martínez a Jordania

Con este tanto, Lautaro no solo estira la ventaja para el equipo argentino en el debut, sino que también recupera esa conexión especial con el gol que lo define como uno de los atacantes más temibles del planeta. La "mufa" quedó atrás, enterrada en el pasado, y ahora el "Toro" se prepara para lo que viene con la tranquilidad de haber cumplido con su máxima misión: ser el hombre gol que la Selección necesita para ir por la gloria.

BP