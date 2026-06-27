La revancha de Gio Lo Celso: un zurdazo al destino en el Mundial 2026

Apenas corrían los 19 minutos del primer tiempo entre Argentina y Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026, cuando Giovani Lo Celso hizo su gran aparición. Tras una falta al borde del área, el volante albiceleste se adueñó de la pelota con la seguridad de quien sabe que su momento había llegado.

El zurdazo fue una obra de arte: preciso, con la comba exacta y directo al ángulo, dejando al arquero de Jordania completamente estático, como un espectador más de su propia condena. Fue el 1-0 parcial y el primer grito de gol mundialista para el rosarino, un tanto que libera años de espera y pone justicia a su trayectoria con la camiseta nacional.

Lautaro Martínez se sacó la mufa y marcó su primer gol en el Mundial 2026

El camino de la perseverancia: De la espera a la gloria

La carrera de Gio Lo Celso con la Selección Argentina ha sido, hasta hoy, una montaña rusa de emociones marcadas por el infortunio. Su historia con las Copas del Mundo comenzó muy joven: en Rusia 2018, formó parte de la delegación bajo el mando de Jorge Sampaoli, pero su rol fue meramente testimonial, ya que no sumó ni un solo minuto de juego, viendo desde el banco la prematura eliminación del equipo.

Cuando parecía que la revancha llegaría en Qatar 2022, el destino le jugó la carta más cruel. Siendo una pieza fundamental e insustituible en el esquema de Lionel Scaloni, una lesión muscular sufrida apenas tres semanas antes del inicio del torneo lo obligó a bajarse de la convocatoria. Ver a sus compañeros levantar la copa desde la distancia fue, quizás, el golpe más duro de su carrera, pero también el combustible que lo mantuvo trabajando en silencio para este 2026.

Gol de Gio Lo Celso a Jordania

Un estreno soñado

Hoy, finalmente, la historia se reescribió. Su debut absoluto en un Mundial no pudo ser más épico: titular, protagonista y autor de un golazo que ya recorre el mundo. A sus 30 años, Lo Celso demostró que la persistencia tiene premio. Ya no es el joven que esperaba una oportunidad en Rusia, ni el jugador que tuvo que mirar el éxito de sus compañeros desde casa; hoy, Gio Lo Celso es un pilar fundamental que, con un tiro libre al ángulo, le dijo al mundo que su revancha, finalmente, había llegado.

Gol de Giovani Lo Celso a Jordania

BP