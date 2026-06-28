domingo 28 de junio del 2026
Mundial 2026

Argentina vs Jordania: los puntajes de la selección en el Mundial 2026

La Selección Argentina cerró la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 con una otra victoria, esta vez sobre Jordania. Puntaje y análisis de cada jugador.

Argentina vs. Jordania
Argentina vs. Jordania | Fotobaires

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la victoria ante Jordania, partido correspondiente a la Fecha 3 del Grupo J en la Copa Mundial 2026.

Los puntajes de la Selección Argentina vs Austria

Dibu Martínez (6): tuvo poca participación, pero no pudo mantener el cero. Ante el único tiro del rival, el Dibu reaccionó, pero tan solo pudo acariciar la pelota del descuento.

Previa Argentina vs. Jordania

Nicolás Otamendi (5): Hoy lució la cinta hasta la hora de partido. El primer central no pudo cerrar en el gol, y tuvo salidas temerarias. Ante un rival inferior en ningún momento dejó expuesto al Dibu, pero se lo notó lento en el retroceso.

Marcos Senesi (6): Fue a quién le convirtieron el penal. Estuvo muy firme de arriba, pero al igual que a Ota, el gol lo condiciona. Gran debut mundialista para el ex San Lorenzo

Nicolás Tagliafico (6): Partido discreto, desde su lado vino el único gol del rival. No tuvo participación en ataque, sino fue más un partido de despliegue y soporte ante el improvisado armado por Scaloni del otro lado

Exequiel Palacios (6): Hoy jugó de lateral derecho y pudo desenvolverse mejor en la segunda parte. No fue de esos cuatro que llegan al fondo y tiran centros, pero si uno que se asoció con el fondo, cumpliendo un rol práctico.

Giuliano Simeone (5): Jugó hasta los 70, pero fue prescindible. Inicialmente parecía que iba a ser el lateral por derecha, pero terminó siendo un mediocampista por afuera. No tuvo situaciones de mano a mano ni llegó hasta el fondo, dos cualidades que son un especialidades de el.

Giovani Lo Celso (8): El rosarino se vistió de Messi en la primera parte para romper el cero de tiro libre. Fue el nexo entre la defensa y la finalización de las jugadas albicelestes, y se retiró a la hora del partido.

Leandro Paredes (7): Al igual que en Boca, Paredes fue quien en el primer tiempo manejó los pases en profundidad entre líneas. Hoy jugó de cinco de marca y tuvo responsabilidad en el gol.

Nico Paz (6): Poco participativo, sin tanto toque y con algunas jugadas aisladas por derecha. No jugo de lo que juega en el Como y no se pudo adaptar a un ritmo bajo de Argentina y a un replegado rival.

Julián Álvarez (4): Mal partido de la araña. Ante una semana de tanto ruido alrededor de el, Julián no pudo probar al arco, no genero jugadas y le costó controlar el esférico.

Lautaro Martínez (8): El toro tuvo un trabajo sacrificado en la primera parte. A veces por banda, otras de punta, la mejor versión del 22 fue cerca del arco rival. Convirtió de penal, se sacó la mufa de Qatar y tuvo un buen segundo tiempo hasta los 60' donde fue remplazado.

SUSTITUCIÓNES:

Lionel Messi (8): Nuevamente el astro argentino volvió a tener un grito sagrado. El 10 llegó a los 19 tantos en copas del mundo en un segundo tiempo donde la Albiceleste dejaba sus dudas.

Alexis Mac Allister (6): Entró por Paz y con Messi. Fue un buen socio del 10, pero más de Paredes, ya que con la línea de 4 mediocampistas, fueron los ex Boca quienes agarraron el eje.

Thiago Almada (7): Mucho potrero y mano a mano. Lo que no le salió a Simeone le salió a Almada, que ingresó por izquierda. 

Valentín Barco (7): Entró como mediocampista por derecha, pero se movió por todas partes. Recibió varias faltas, fue socio del capitán y en su debut mundialista fue aprobado.

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