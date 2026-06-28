Argentina vs Jordania: los puntajes de la selección en el Mundial 2026

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la victoria ante Jordania, partido correspondiente a la Fecha 3 del Grupo J en la Copa Mundial 2026.

Los puntajes de la Selección Argentina vs Austria

Dibu Martínez (6): tuvo poca participación, pero no pudo mantener el cero. Ante el único tiro del rival, el Dibu reaccionó, pero tan solo pudo acariciar la pelota del descuento.

Nicolás Otamendi (5): Hoy lució la cinta hasta la hora de partido. El primer central no pudo cerrar en el gol, y tuvo salidas temerarias. Ante un rival inferior en ningún momento dejó expuesto al Dibu, pero se lo notó lento en el retroceso.

Marcos Senesi (6): Fue a quién le convirtieron el penal. Estuvo muy firme de arriba, pero al igual que a Ota, el gol lo condiciona. Gran debut mundialista para el ex San Lorenzo

Nicolás Tagliafico (6): Partido discreto, desde su lado vino el único gol del rival. No tuvo participación en ataque, sino fue más un partido de despliegue y soporte ante el improvisado armado por Scaloni del otro lado

Exequiel Palacios (6): Hoy jugó de lateral derecho y pudo desenvolverse mejor en la segunda parte. No fue de esos cuatro que llegan al fondo y tiran centros, pero si uno que se asoció con el fondo, cumpliendo un rol práctico.

Giuliano Simeone (5): Jugó hasta los 70, pero fue prescindible. Inicialmente parecía que iba a ser el lateral por derecha, pero terminó siendo un mediocampista por afuera. No tuvo situaciones de mano a mano ni llegó hasta el fondo, dos cualidades que son un especialidades de el.

Giovani Lo Celso (8): El rosarino se vistió de Messi en la primera parte para romper el cero de tiro libre. Fue el nexo entre la defensa y la finalización de las jugadas albicelestes, y se retiró a la hora del partido.

Leandro Paredes (7): Al igual que en Boca, Paredes fue quien en el primer tiempo manejó los pases en profundidad entre líneas. Hoy jugó de cinco de marca y tuvo responsabilidad en el gol.

Nico Paz (6): Poco participativo, sin tanto toque y con algunas jugadas aisladas por derecha. No jugo de lo que juega en el Como y no se pudo adaptar a un ritmo bajo de Argentina y a un replegado rival.

Julián Álvarez (4): Mal partido de la araña. Ante una semana de tanto ruido alrededor de el, Julián no pudo probar al arco, no genero jugadas y le costó controlar el esférico.

Lautaro Martínez (8): El toro tuvo un trabajo sacrificado en la primera parte. A veces por banda, otras de punta, la mejor versión del 22 fue cerca del arco rival. Convirtió de penal, se sacó la mufa de Qatar y tuvo un buen segundo tiempo hasta los 60' donde fue remplazado.

SUSTITUCIÓNES:

Lionel Messi (8): Nuevamente el astro argentino volvió a tener un grito sagrado. El 10 llegó a los 19 tantos en copas del mundo en un segundo tiempo donde la Albiceleste dejaba sus dudas.

Alexis Mac Allister (6): Entró por Paz y con Messi. Fue un buen socio del 10, pero más de Paredes, ya que con la línea de 4 mediocampistas, fueron los ex Boca quienes agarraron el eje.

Thiago Almada (7): Mucho potrero y mano a mano. Lo que no le salió a Simeone le salió a Almada, que ingresó por izquierda.

Valentín Barco (7): Entró como mediocampista por derecha, pero se movió por todas partes. Recibió varias faltas, fue socio del capitán y en su debut mundialista fue aprobado.