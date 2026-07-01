Kane sueña con la Bota de Oro: Cómo está tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi y Kylian Mbappé están dejando un Mundial 2026 plagado de golazos, estrellas y festejos. Ambos comparten la cima con seis goles cada uno, pero en pleno 16avos en disputa, la tabla está en constante movimiento y el premio por la Bota de Oro se pone cada vez mejor.

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El capitán de la Selección de Argentina estiró su leyenda en esta Copa del Mundo. Tras firmar seis gritos en la fase de grupos (tres ante Argelia, dos con Austria y uno con Jordania) el diez siempre lideró la tabla de la competencia actual. Esta cosecha le permitió quebrar el récord histórico de Miroslav Klose para consagrarse como el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 19 tantos.

Sin embargo, el crack de la Selección de Francia no le da tregua ni un solo segundo. Mbappé también ostenta 6 goles y saca una pequeña luz de ventaja en los criterios de desempate de la FIFA gracias a sus dos asistencias. El atacante galo busca un hito inédito desde la creación de los mundiales en 1930: convertirse en el primer futbolista en ganar el trofeo de máximo artillero en dos ediciones consecutivas, tras su marca en Qatar 2022.

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El gigante noruego Erling Haaland demostró que su debut mundialista no le pesa para nada y acumula 5 goles, el último de ellos convertido en la victoria ante Costa de Marfil. En la misma línea de acecho se posiciona el implacable británico Harry Kane, quien rescató a Inglaterra con un doblete salvador frente a la República Democrática del Congo para prenderse en la conversación principal.

Un escalón más abajo asoman otras figuras de calibre internacional que sueñan con dar el zarpazo si sus planteles logran avanzar de ronda. El brasileño Vinícius Júnior y el extremo francés Ousmane Dembélé acumulan 4 goles cada uno.

TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026 COMPLETA

LT.