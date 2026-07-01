Bélgica vs Senegal, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entró en la tapa de eliminación directa y este miércoles será testigo de un partidazo: a partir de las 17:00 horas, Bélgica se medirá ante Senegal por los 16avos de final.

Desde el Seattle Stadium, el encuentro será arbitrado por el hondureño Saíd Martínez y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de DSports.

Cómo llega Bélgica

Bélgica tuvo un inicio sumamente espinoso y deslucido que sembró muchísimas dudas. En su debut no pasaron del empate 1-1 contra Egipto y posteriormente aburrieron al mundo con un pálido 0-0 frente a la siempre combativa Irán. No obstante, cuando las papas quemaban, la jerarquía belga salió a la luz con una apabullante y letal goleada por 5-1 sobre Nueva Zelanda.

De la mano del DT francés Rudi García, el seleccionado europeo ostenta un invicto imponente de 16 compromisos internacionales. No obstante, los belgas saben que las fases eliminatorias son otra historia.

Con respecto a las figuras, Leandro Trossard llega encendido tras despacharse con un deslumbrante doblete frente a los neozelandeses, transformándose en el motor del desequilibrio junto a Jérémy Doku y el infaltable Kevin De Bruyne.

Cómo llega Senegal

Senegal viene de vivir una fase de grupos verdaderamente dramática en el Grupo I. El conjunto africano parecía sentenciado a armar las valijas de forma prematura tras sufrir dos duros golpes consecutivos en el inicio: una caída por 3-1 ante Francia y otra ajustada derrota 3-2 a manos de Noruega. No obstante, con la soga al cuello en la jornada decisiva frente a Irak, Senegal completó una obra de arte y firmó un contundente 5-0.

Luego de quedar como una de las mejores terceras, la camada liderada por el eterno Sadio Mané busca reivindicarse ante los ojos del mundo y demostrar por qué son una de las potencias futbolísticas más respetadas de su confederación africana.

La gran figura de la clasificación ante Irak fue el volante Papa Gueye, quien llega en un nivel extraordinario tras aportar un doblete y una asistencia en el último encuentro, consolidándose como el socio ideal para asistir a atacantes letales como Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.

Bélgica vs Senegal: las posibles formaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku.

Senegal: Khadim Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Mouhamadou Diarra, Papa Gueye, Lamine Camara; Amadou Mbaye, Ismaïla Sarr y Sadio Mané.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ