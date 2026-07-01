Estados Unidos vs Bosnia, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo y formaciones

El último anfitrión pone primera en los mata-mata de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A partir de las 21:00 horas de este miércoles, la local Estados Unidos se mide ante Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final.

Desde el imponente San Francisco Bay Area Stadium, el encuentro será arbitrado por el brasilero Raphael Claus y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.

Cómo llega Estados Unidos

Estados Unidos cumplió con creces el primer objetivo de su cita máxima al quedarse con el liderazgo absoluto del Grupo D tras sumar 6 unidades. El combinado local hilvanó dos triunfos contundentes en sus primeras presentaciones: un categórico 4-1 sobre Paraguay y un sólido 2-0 frente a Australia. No obstante, perdió con suplentes la última jornada ante Turquía.

Estados Unidos

Pese a la derrota, el balance de la primera fase fue sumamente positivo, destacándose un poderío ofensivo temible que facturó 8 goles en apenas tres encuentros.

Para este duelo trascendental de eliminación directa, el argentino Pochettino volverá a poner toda la carne en el asador. Las miradas están puestas en el capitán y emblema Christian Pulisic, quien descansó en el último partido y regresará fresco a la alineación titular junto con el desequilibrante atacante Folarin Balogun.

Cómo llega Bosnia

Bosnia viene de romper todos sus registros históricos al superar por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo, tras aquella solitaria experiencia inicial en Brasil 2014 donde quedaron eliminados tempranamente. El conjunto europeo selló su boleto a los 16avos de final tras finalizar en la tercera posición del competitivo Grupo B con 4 unidades.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia tuvo un camino sumamente complejo en la ronda inicial. Cosechó un valioso empate 1-1 frente al coanfitrión Canadá, sufrió un duro traspié al caer por 4-1 ante Suiza y sacó a relucir toda su jerarquía en la jornada definitiva al derrotar con autoridad por 3-1 a Qatar.

En la ofensiva, todas las fichas están puestas en el inoxidable Edin Džeko, el máximo goleador histórico del país con 73 goles, quien a sus 40 años busca estirar su leyenda mundialista acompañado por la frescura del joven Esmir Bajraktarević.

Estados Unidos vs Bosnia: las posibles formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna; Tim Weah, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Nikola Katić; Amar Dedić, Armin Gigović, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Ismail Jakobs; Ermedin Demirović y Edin Džeko.

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