Países Bajos se mide ante Marruecos en el partido que más expectativa genera en los 16avos del Mundial 2026. Los europeos cargan con el favoritismo histórico de su jerarquía, pero enfrente estará el siempre peligroso combinado africano, que ya sabe lo que es derribar gigantes y busca consolidar su estatus de potencia emergente.

DirecTV (DGO) será el encargado de transmitir el partido a partir de las 22:00 y el árbitro del partido será Wilton Pereira Sampaio

Cómo llega Marruecos

Clasificación con autoridad: Los Leones del Atlas se metieron en los playoffs tras una gran campaña en el Grupo C. Cosecharon 7 puntos, producto de un trabajado empate 1-1 frente a Brasil, una victoria por la mínima ante Escocia (1-0) y una sólida goleada 4-2 sobre Haití en el cierre de la primera fase, finalizando en la segunda posición por diferencia de gol.

Bloque defensivo y transiciones rápidas: El equipo mantiene la disciplina táctica que lo caracteriza, apuntalado por la jerarquía de Achraf Hakimi en el lateral derecho y la firmeza de Sofyan Amrabat en el eje del mediocampo.

Cómo llega Países Bajos

Paso perfecto en la fase de grupos: La Naranja Mecánica llega a esta instancia con el pecho inflado tras liderar el Grupo F con puntaje ideal. Los dirigidos por Ronald Koeman vencieron 3-1 a Túnez, aplastaron 5-1 a Suecia e igualaron 2-2 en un partidazo contra Japón, demostrando ser una de las ofensivas más voraces del certamen.

Figuras en un nivel altísimo: Con Virgil van Dijk liderando la zaga central, el juego fluye gracias a la claridad de Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders en la mitad de la cancha. Arriba, la potencia de Brian Brobbey y el desequilibrio de Cody Gakpo y Donyell Malen representan una amenaza constante.

Marruecos vs. Países Bajos: las posibles formaciones

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss; Ayoub El Kaabi o Soufiane Rahimi.

DT: Walid Regragui.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké o Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

DT: Ronald Koeman.

LT.