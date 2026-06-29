El atacante de Países Bajos, Cody Gakpo, sacudió la concentración de su seleccionado este fin de semana en pleno Mundial 2026 al anunciar la dolorosa pérdida del embarazo de su esposa, Noa van der Bij. Pese al desgarrador momento familiar, el delantero del Liverpool de Inglaterra tomó la firme decisión de no abandonar la competencia y permanecerá bajo las órdenes del cuerpo técnico neerlandés.

Cody Gakpo - AFP

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La noticia se dio a conocer a través de un posteo conjunto en las redes sociales de la pareja, donde expresaron su profundo desconsuelo por el fallecimiento de su bebé, a quien planeaban llamar Elijah Raphael. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia", manifestó la esposa del futbolista, mientras el atacante de la Naranja pidió respeto por la intimidad de su entorno y solicitó privacidad y espacio para transitar el duelo en este momento tan complejo.

La situación conmovió por completo al plantel de Países Bajos, que venía de consolidar un gran rendimiento deportivo al clasificar como líder del Grupo F de la máxima cita. Cody Gakpo venía teniendo un nivel altísimo en la cancha, destacándose principalmente tras convertir por duplicado en la victoria frente a Suecia que aseguró la clasificación de su país.

Cody Gakpo - AFP

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A pesar del trágico suceso personal, la delegación neerlandesa debió asimilar el impacto y enfocarse en los cruces decisivos. El combinado europeo afrontará su próximo gran desafío este lunes 29 de junio en la exigente llave de 16avos de final, donde intentará sellar el pasaje a la próxima ronda de la Copa del Mundo.

El mundo del fútbol se volcó por completo a las plataformas digitales para enviar sentidos mensajes de aliento al futbolista del Liverpool, destacando su profesionalismo frente a la adversidad.

LT.