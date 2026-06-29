Alemania vs Paraguay se miden por los 16avos del Mundial 2026 en un duelo de estilos. Los europeos asumen el rol protagónico condicionados por su chapa histórica, pero enfrente estará un combinado sudamericano que sabe perfectamente lo que es vestirse con el traje del soñador para derribar a un verdadero candidato.

DGO y TYC Sports serán los encargados de transmitir el partido a partir de las 17:30 y el árbitro será Jalal Jayed.

Canadá, el primero en clasificar a Octavos

Cómo llega Alemania

Líderes de zona pero bajo la lupa: Los dirigidos por Julian Nagelsmann sacaron chapa de candidatos tempranamente en el Grupo E con un debut aplastante (7-1 a Curazao) y un trabajado triunfo ante Costa de Marfil (2-1). Sin embargo, las alarmas se encendieron tras caer por 2-1 frente a Ecuador en la última fecha de la primera fase, un resultado que desnudó ciertos desajustes en el retroceso defensivo.

Poder de fuego indiscutible: La principal virtud de Die Mannschaft pasa por su constelación de mediapuntas creativos. El talento diferencial de Jamal Musiala y Florian Wirtz, sumado a la jerarquía de Kai Havertz en los metros finales, posiciona a los germanos como una de las ofensivas más voraces de la competencia.

Cómo llega Paraguay

La mística del mejor tercero: La Albirroja, comandada estratégicamente por el argentino Gustavo Alfaro, consiguió meterse en la fase de eliminación directa luego de batallar en el exigente Grupo D. Si bien sufrieron una caída inicial ante Estados Unidos (4-1), se repusieron venciendo con autoridad a Turquía (1-0) y sellaron el pasaje tras un sacrificado empate sin goles contra Australia.

El inconfundible sello defensivo: Fiel al histórico estilo paraguayo y bajo la "receta" táctica de Alfaro, el equipo ha vuelto a cimentar sus esperanzas a partir de un bloque defensivo indomable. Con Gustavo Gómez y Omar Alderete plantados como verdaderos leones en el fondo, la premisa será cerrar los caminos y lastimar de contragolpe.

Alemania vs. Paraguay: las posibles formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Maurício, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso; Álex Arce o Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Alfaro.

LT.