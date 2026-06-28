Sudáfrica vs Canadá, por los 16 avos del Mundial 2026

Este domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Sudáfrica y Canadá se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por las señales de ESPN (Disney+) y DSports, bajo el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

Este cruce representa una oportunidad histórica para ambas naciones, que buscan consolidar su proyecto deportivo en esta edición ampliada del torneo. Con la presión de la eliminación directa, los "Bafana Bafana" y los "Canucks" se juegan el pase a la siguiente ronda en un estadio de primer nivel, prometiendo un espectáculo táctico cargado de intensidad física y técnica.

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Cómo llega Sudáfrica a los 16 avos del Mundial

El equipo dirigido por Hugo Broos arriba a esta instancia tras un proceso de consolidación donde destacaron por su disciplina defensiva y un contragolpe letal. Sudáfrica llega con la confianza de haber sorteado una fase de grupos exigente, apoyándose en la experiencia de sus referentes y en un esquema táctico que prioriza la solidez colectiva por sobre las individualidades, aunque con una clara dependencia de sus hombres de área.

Sudáfrica

Cómo llega Canadá a los 16 avos del Mundial

Canadá, bajo el mando del estratega Jesse Marsch, llega a este partido tras una fase de grupos donde demostró gran versatilidad y una capacidad física superlativa. La generación dorada canadiense ha logrado integrar con éxito a sus estrellas que militan en el fútbol europeo con una base de jugadores locales, consolidando un equipo joven, ambicioso y con una propuesta ofensiva que suele incomodar a cualquier defensa.

Canadá

¿Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido?

Por Sudáfrica: El delantero Lyle Foster, figura del Burnley en Inglaterra, se presenta como la gran amenaza ofensiva gracias a su capacidad para definir y aguantar el balón. Asimismo, el capitán y arquero Ronwen Williams es clave para mantener la seguridad defensiva, mientras que Themba Zwane aporta la cuota de visión y jerarquía en el mediocampo.

Por Canadá: Jonathan David, el delantero estrella de la Juventus, es la carta de gol indiscutida. Junto a él, Alphonso Davies es el motor del equipo, aportando desborde y velocidad desde el lateral izquierdo, mientras que Cyle Larin complementa un ataque peligroso y altamente vertical.

Sudáfrica vs. Canadá: las posibles formaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Olwethu Makhanya, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane; Oswin Appollis, Lyle Foster y Relebohile Mofokeng.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Jacob Shaffelburg; Jonathan David y Cyle Larin.

¿Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode?

Las proyecciones indican un encuentro extremadamente reñido, con una ligera inclinación hacia el equipo canadiense debido a la profundidad de su plantilla. Los analistas prevén un partido cerrado donde la diferencia podría ser mínima; el resultado más probable en las apuestas es un empate 1-1 que obligue a la definición por penales o una victoria ajustada de Canadá por la mínima diferencia (1-0 o 2-1). La clave residirá en qué conjunto logre imponer su ritmo de juego desde los primeros minutos.

Estadísticas y minuto a minuto

BP