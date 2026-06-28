La Selección Argentina ya se enfoca en Cabo Verde: el plan de trabajo antes de los 16avos de final

La Selección Argentina puso punto final a la fase de grupos con una sólida victoria ante Jordania, lo que le permitió cerrar esta instancia en lo más alto de la tabla. Con el objetivo cumplido, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya puso la mirada en el próximo desafío: el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde.

Para mantener el ritmo de competencia, la delegación continuará trabajando en Kansas. Según informó la AFA, el equipo se entrenará este domingo a partir de las 20 horas. Un detalle importante para la prensa acreditada es que la práctica contará con los primeros 15 minutos abiertos para la toma de imágenes y testimonios.

Cuadro de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: días, horarios y TV de los cruces de 16 avos de final

Modificaciones en la logística: cambio de planes hacia Florida

Si bien el cronograma inicial tenía previstos otros movimientos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió realizar ajustes estratégicos. El equipo permanecerá en Kansas hasta el miércoles 1 de julio, fecha en la que se llevará a cabo el traslado definitivo hacia Miami.

Este cambio de sede tiene como objetivo principal que el plantel se aclimate con antelación a las condiciones de Florida, lugar donde se desarrollará el compromiso eliminatorio que definirá el pase a la siguiente instancia de la Copa del Mundo 2026.

Entrenamiento de la Selección Argentina

El objetivo: Cabo Verde y el boleto a octavos

El enfrentamiento de 16avos de final ante Cabo Verde está programado para el próximo viernes 3 de julio desde las 19:00 (hora argentina). Tras el buen desempeño en la fase inicial, el combinado nacional buscará mantener su invicto y demostrar su jerarquía en una instancia de eliminación directa que no permite margen de error.

El plantel es consciente de que, a partir de ahora, cada partido es una final. Con la mente puesta en el trabajo táctico y la recuperación de los futbolistas, el equipo de Scaloni se prepara para dar un nuevo paso adelante en su sueño mundialista.

BP