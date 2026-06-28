domingo 28 de junio del 2026
Mundial 2026

Cuadro de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: días, horarios y TV de los cruces de 16 avos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase de eliminación directa. Repasá el cronograma completo de los cruces de 16avos de final, con los días, horarios y opciones para seguir cada encuentro en vivo desde Argentina.

Copa Mundial 2026
Copa Mundial 2026 | AFP
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La fase de grupos ha quedado atrás y el Mundial 2026 se prepara para la etapa más apasionante. Con 32 selecciones buscando el sueño de levantar la copa, la instancia de los 16avos de final promete duelos de alto vuelo. La Selección Argentina, clasificada a esta etapa, se medirá ante Cabo Verde en uno de los cierres de la fase.

Argentina vs Cabo Verde: cuándo y a qué hora se juegan los 16avos del Mundial 2026

Cuadro de partidos de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Domingo 28 de junio

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón: 14:00 horas. TV: DSports.

  • Alemania vs. Paraguay: 17:30 horas. TV: TV Pública / TyC Sports.

  • Países Bajos vs. Marruecos: 22:00 horas. TV: DSports.

Brasil vs Escocia
Brasil

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega: 14:00 horas. TV: TyC Sports.

  • Francia vs. Suecia: 18:00 horas. TV: TV Pública / DSports.

  • México vs. Ecuador: 22:00 horas. TV: TyC Sports.

Francia
Francia

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD Congo: 13:00 horas. TV: DSports.

  • Bélgica vs. Senegal: 17:00 horas. TV: TyC Sports.

  • Estados Unidos vs. Bosnia: 21:00 horas. TV: TV Pública / DSports.

Estados Unidos vs Turquía en el Mundial 2026
Estados Unidos

Jueves 2 de julio

  • España vs. Argelia: 16:00 horas. TV: TyC Sports.

  • Portugal vs. Croacia: 20:00 horas. TV: TV Pública / DSports.

Selección de Portugal
Portugal

Viernes 3 de julio

  • Suiza vs. Irán: 00:00 horas. TV: DSports.

  • Australia vs. Egipto: 15:00 horas. TV: TyC Sports.

  • Argentina vs. Cabo Verde: 19:00 horas. TV: TV Pública / TyC Sports / DSports.

  • Colombia vs. Ghana: 22:30 horas. TV: DSports.

Argentina vs. Jordania
Selección Argentina 

BP

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