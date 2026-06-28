Cuadro de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: días, horarios y TV de los cruces de 16 avos de final

La fase de grupos ha quedado atrás y el Mundial 2026 se prepara para la etapa más apasionante. Con 32 selecciones buscando el sueño de levantar la copa, la instancia de los 16avos de final promete duelos de alto vuelo. La Selección Argentina, clasificada a esta etapa, se medirá ante Cabo Verde en uno de los cierres de la fase.
Argentina vs Cabo Verde: cuándo y a qué hora se juegan los 16avos del Mundial 2026
Cuadro de partidos de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Domingo 28 de junio
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Sudáfrica vs. Canadá: 16:00 horas. TV: TyC Sports.
Lunes 29 de junio
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Brasil vs. Japón: 14:00 horas. TV: DSports.
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Alemania vs. Paraguay: 17:30 horas. TV: TV Pública / TyC Sports.
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Países Bajos vs. Marruecos: 22:00 horas. TV: DSports.
Martes 30 de junio
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Costa de Marfil vs. Noruega: 14:00 horas. TV: TyC Sports.
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Francia vs. Suecia: 18:00 horas. TV: TV Pública / DSports.
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México vs. Ecuador: 22:00 horas. TV: TyC Sports.
Miércoles 1 de julio
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Inglaterra vs. RD Congo: 13:00 horas. TV: DSports.
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Bélgica vs. Senegal: 17:00 horas. TV: TyC Sports.
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Estados Unidos vs. Bosnia: 21:00 horas. TV: TV Pública / DSports.
Jueves 2 de julio
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España vs. Argelia: 16:00 horas. TV: TyC Sports.
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Portugal vs. Croacia: 20:00 horas. TV: TV Pública / DSports.
Viernes 3 de julio
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Suiza vs. Irán: 00:00 horas. TV: DSports.
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Australia vs. Egipto: 15:00 horas. TV: TyC Sports.
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Argentina vs. Cabo Verde: 19:00 horas. TV: TV Pública / TyC Sports / DSports.
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Colombia vs. Ghana: 22:30 horas. TV: DSports.
BP