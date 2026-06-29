La eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 desató una verdadera bomba en la interna del plantel. Tras la derrota 1 a 0 ante España en Guadalajara, se conoció que el arquero Fernando Muslera disputó el partido con un cuadro de 41 grados de fiebre, una situación límite que el futbolista y el cuerpo médico mantuvieron en absoluto secreto ante el director técnico Marcelo Bielsa y el director de selecciones, Jorge Giordano.

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El experimentado guardameta de Estudiantes de La Plata, que había regresado del retiro internacional por pedido exclusivo del Loco, arrastraba un severo malestar físico desde la noche previa al choque decisivo frente a los europeos. El arquero y los médicos de la delegación resolvieron ocultar la gravedad del cuadro para no perder la titularidad en la cancha, dejando marginados de la decisión a las máximas autoridades del vestuario.

La jugada salió de la peor manera, ya que un grosero error técnico de Fernando Muslera ante un remate controlable de Álex Baena le costó a Uruguay el gol que decretó su salida definitiva de la Copa del Mundo. Al notar un rendimiento llamativamente mermado y tras enterarse de la fiebre en el descanso, un furioso Marcelo Bielsa pateó el tablero y lo reemplazó por Sergio Rochet de cara al complemento.

Uruguay no dio la talla en el Mundial

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La drástica variante generó un fuerte cortocircuito entre el entrenador rosarino y el histórico referente uruguayo, quien tras ser reemplazado manifestó su enojo y se rehusó a sentarse en el banco de suplentes durante la segunda mitad. Horas más tarde, fue el propio Diego Forlán quien ventiló públicamente en televisión las pésimas condiciones de salud en las que su ex compañero saltó al campo de juego.

Con este panorama de reproches cruzados y filtraciones, el ciclo del Loco al frente de la Celeste parece acabado. Por su parte, el golero de 40 años dio la cara ante la prensa, asumió su responsabilidad por los fallos deportivos y dejó entrever que este caótico episodio marcará el final definitivo de su trayectoria con la camiseta charrúa.

LT.