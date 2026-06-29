Kaishu Sano, el futbolista que estuvo preso y marcó ante Brasil en el Mundial 2026

Brasil mantenía la cuerda del partido de 16avos de final del Mundial 2026 ante Japón, con poco peligro serio, pero todo cambió alcanzando la media hora, cuando Kaishu Sano recuperó la pelota en mitad de cancha e inició su corrida por carril central.

Sano encontró el hueco para filtrar y remató con un tremendo derechazo que entró ajustadísimo entre la volada de Alisson y su poste derecho.

Quién es Kaishu Sano, autor de un gol a Brasil en el Mundial 2026 con pasado en prisión

Nacido en Okayama hace 25 años, el mediocampista se formó en el Machida Zelvia de la segunda división de Japón, y llegó a la elite de su país vistiendo la camiseta de Kashima Antlers. En julio de 2024 fue contratado por el Mainz de Alemania, club en el que militó durante las últimas dos temporadas con 83 partidos y dos goles.

Antes de su traspaso a Alemania, Sano fue detenido en Tokio junto a otros dos hombres por una acusación de agresión sexual contra una mujer. El futbolista estuvo 15 días en prisión y terminó liberando tras no presentarse cargos formales en su contra.

Cuadro de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: días, horarios y TV de los cruces de 16 avos de final

La situación generó un escándalo en Japón, pero terminó sin avance judicial y con el futbolista desarrollando su carrera con normalidad. Disputó 16 partidos internacionales con la Selección de Japón, y marcó ante Brasil su primer gol.