Brasil y Japón se miden a partir de las 14:00 por los 16avos de final del Mundial 2026. Un cruce de eliminación directa donde ya no existe el margen de error: el que gana sigue en carrera hacia la gloria y el que pierde se vuelve a casa. La Pentacampeón, con su habitual cartel de favorita, intentará imponer las condiciones ante un combinado asiático que clasificó con solidez y ya demostró en el pasado reciente que no le teme a los gigantes.

DGO y Telefe serán los encargados de transmitir el partido y el árbitro será el italiano Maurizio Mariani

Canadá, el primero en clasificar a Octavos

Cómo llega Brasil

Puntaje ideal y liderato: El Scratch viene de adjudicarse de manera invicta el exigente Grupo C de la cita mundialista, ganando sus partidos con solvencia (incluyendo goleadas frente a Haití y un duro triunfo ante Marruecos) para clasificar como puntero absoluto.

Poderío ofensivo temible: Bajo la conducción técnica de su entrenador, el Pentacampeón del mundo ha mostrado una faceta voraz en los últimos metros, guiados por el desequilibrio individual de Vinícius Júnior y la letal capacidad de definición de Rodrygo en el frente de ataque.

Cómo llega Japón

Clasificación con autoridad: Los Samuráis Azules se metieron en los playoffs tras finalizar en la segunda posición del Grupo F, escoltando a los Países Bajos y dejando en el camino a seleccionados físicos y complejos como Suecia y Túnez.

Antecendete que ilusiona: La escuadra asiática cuenta con el antecedente de haber derrotado a los brasileños por 3-2 en un electrizante amistoso internacional a fines del año pasado, un resultado que llena de optimismo a los dirigidos por Hajime Moriyasu.

Las posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Casemiro; Rayan, Matheus Cuhna y Vinícius Júnior.

Japón: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Shōgo Taniguchi; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ayase Ueda y Daizen Maeda

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