A días del cruce decisivo contra la Selección Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, revelaron nuevos detalles sobre la situación judicial de una pieza clave de Cabo Verde. Su capitán y máximo referente, Ryan Mendes, está bajo la lupa de la policía de Nueva Zelanda tras ser denunciado formalmente por la presunta violación de una mujer brasileña de 36 años, quien se desempeñaba como intérprete de la delegación africana durante una gira de partidos amistosos realizada en marzo de este año, según informó Globo Esporte.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

Entre el relato de la víctima y las “contundentes” pruebas de la causa

El episodio habría ocurrido el pasado 27 de marzo en el hotel de concentración del plantel caboverdiano en Auckland, luego de un partido frente a Chile por la Serie FIFA. Según consta en el expediente penal radicado el 10 de abril, la mujer, residente en el país oceánico con visa laboral, fue invitada a una habitación del hotel bajo la premisa de realizar tareas operativas. Al notar que se trataba de una reunión social, regresó a su cuarto, lugar donde horas más tarde el futbolista habría ingresado por la fuerza para golpearla, estrangularla y violarla.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

Globo aporta que la justicia neozelandesa cuenta con “pruebas contundentes” presentadas por la denunciante que complican severamente la situación de Mendes. El informe pericial de una clínica especializada y el examen forense de la comisaría detallan múltiples hematomas en los senos, el cuello, las piernas y los labios, además de lesiones genitales circulares dolorosas al tacto. A esto se le suman los registros de las cámaras de seguridad del hotel, que ya fueron confiscados por los investigadores.

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Pedido de expulsión ante la FIFA

La denunciante y su esposo elevaron reclamos extrajudiciales tanto a la Federación Caboverdiana de Fútbol como a la FIFA, completando formalmente los formularios de protección el pasado 20 de mayo con el fin de exigir una sanción ejemplar: la exclusión inmediata de Ryan Mendes de la Copa del Mundo. Sin embargo, los damnificados aseguran no haber recibido ningún tipo de respuesta ni contención por parte de las entidades deportivas, mientras que el cuerpo legal de la FIFA adujo que los órganos judiciales independientes no hacen comentarios sobre procesos en curso.

La policía de la zona central de Auckland confirmó de manera oficial que la investigación sigue abierta de forma exhaustiva, aunque las leyes de privacidad locales impiden dar nombres de los acusados hasta que se presenten cargos formales en el Tribunal de Distrito. Expertos en derecho internacional aclaran que, de avanzar el procesamiento criminal, el delito de violencia sexual en Nueva Zelanda prevé penas severas que pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Quién es Ryan Mendes y cómo afecta al partido del viernes

A sus 36 años, Ryan Mendes es el goleador histórico de la selección de Cabo Verde y actual delantero del Igdir FK de la segunda división de Turquía. El atacante viene siendo una de las piezas clave en la histórica campaña de su país en este Mundial, disputando los tres partidos de la fase de grupos donde el conjunto africano finalizó segundo del Grupo H.

La delegación caboverdiana mantiene un hermetismo absoluto en Estados Unidos de cara al partido contra la Selección Argentina de Lionel Scaloni del próximo viernes en Miami.

NZ