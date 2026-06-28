Mundial 2026: los 5 datos más sorprendentes de la Fase de Grupos

La victoria de la Selección Argentina sobre Jordania bajó el telón de la histórica Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026, el torneo que tuvo por primera vez 48 selecciones participantes. El aluvión de fútbol y goles quemaron los libros, con lugar para el lucimiento individual y colectivo.

1 - El Mundial con más goles de la historia

En un récord previsible, prácticamente inevitable, la Fase de Grupos con 48 equipos del Mundial 2026 registró más goles que en cualquier otra edición completa del torneo.

Lluvia de goles en Norteamérica

Los 172 goles anotados en Qatar 2022 quedaron muy atrás con los 215 tantos convertidos en los 72 partidos disputados entre el 11 y el 27 de junio. Francia, Países Bajos y Alemania lideran la tabla de goles, con diez tantos convertidos por cada una.

La Premier League fue la liga del mundo que más tantos aportó en la instancia, con 46 goles de jugadores que militan en sus equipos.

2 - Lionel Messi quemó redes y récords

Lionel Andrés Messi marcó seis goles en los tres partidos de la Selección Argentina en la Fase de Grupos, tres ante Argelia, dos frente a Austria y uno contra Jordania, ingresando desde el banco.

Lionel Messi goleador

Messi lidera la tabla de artilleros del Mundial 2026 y durante la Fase de Grupos se convirtió en el futbolista con más goles marcados en la Copa del Mundo, pulverizando la marca de Miloslav Klose (16) para alcanzar los 19 tantos, y contando.

Ante Jordania Messi también se anotó otro registro inédito en la historia de los Mundiales, alcanzando los siete partidos consecutivos del torneo con al menos un gol. Así tachó a Fontaine y Jarzinho, empatados en seis.

Lionel Messi batió su propio récord: tabla de los goleadores en mundiales

3 - Francia, el líder virtual

De entre las 48 selecciones que iniciaron la Copa Mundial 2026 solamente tres lograron puntaje ideal en la Fase de Grupos: Argentina, Francia y México. Si listamos a todos los equipos en una sola tabla, los galos la liderarían.

Kylian Mbappé

Francia marcó 10 goles y recibió 2, por lo que su diferencia de gol +8 lo dejaría apenas arriba de Argentina, que hizo 8 y le marcaron 1 (+7). Vale destacar que México, al igual que España, son las dos selecciones que finalizaron la instancia sin recibir goles.

4 - Panamá se fue del Mundial sin marcar ningún gol

En el sentido opuesto, fueron seis los seleccionados que abandonaron Norteamérica con 0 puntos: Haití, Túnez, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá. Los panameños perdieron sus tres partidos pero a diferencia de los otros equipos mencionados, no lograron marcar ningún gol.

Fixture del Mundial 2026: cruces, días y horarios para los partidos de 16avos de final

Los Canaleros tuvieron su segunda participación en la Copa del Mundo. En Rusia 2018 también se despidieron con 0 puntos, pero Felipe Baloy marcó un histórico gol en la derrota 6-1 frente a Inglaterra.

5 - África lideró el porcentaje de clasificados a 16avos de final

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) logró una gran performance en la Fase de Grupos y consiguió el mejor porcentaje de clasificados, 90%, con nueve de diez participantes avanzando a 16avos de final.

Cabo Verde en el Mundial 2026

Solo Túnez se quedó en el camino, mientras que pasaron Cabo Verde, próximo rival de Argentina, Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, Egipto, Senegal, Argelia y RD Congo.

CONMEBOL, con menos selecciones en competencia y Uruguay como única eliminada, tuvo un 83.3% de efectividad y UEFA el 81.3% tras las eliminaciones de República Checa, Turquía y Escocia.

NZ