La metamorfosis de Kylian Mbappé sobre el fútbol sudamericano: Por qué hoy considera a Paraguay un rival de temer

Kylian Mbappé atraviesa un momento estelar en el Mundial 2026. Con un doblete decisivo en la victoria 3-0 ante Suecia, el delantero del Real Madrid no solo metió a Francia en los octavos de final, sino que sigue escalando en la tabla histórica de goleadores, acechando los registros de Lionel Messi. Sin embargo, más allá de sus números, ha llamado la atención un giro de 180 grados en su postura respecto al fútbol de este lado del mundo.

Mbappé le pisa los talones a Messi y también quiere ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Mbappé ya piensa en Paraguay

Tras dejar en el camino a los suecos, Mbappé se enfocó en el próximo escollo de Les Bleus: Paraguay. Lejos de la soberbia que muchos le atribuyeron en el pasado, el astro francés mostró una cautela absoluta ante el desafío que representa el equipo guaraní.

"Empezaremos a pensar en Paraguay. Han demostrado que son un equipo al que hay que tomar muy en serio. Vencieron a Alemania, así que no hay partidos fáciles en la Copa del Mundo", sentenció el capitán francés, reconociendo el peso específico de un rival sudamericano que ha sido la gran revelación del certamen.

Kylian Mbappé

Mayo de 2022: El inicio de la discordia

El cambio de paradigma es notable si se recuerda la entrevista que Mbappé brindó hace cuatro años. En aquel entonces, poco antes de la final de Qatar 2022 que terminaría consagrando a Argentina, el delantero había encendido la mecha con una declaración que resonó fuertemente en Sudamérica.

En aquel momento, el francés sostuvo: "La ventaja que tenemos en Europa es que siempre jugamos partidos de alto nivel. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan".

Estas palabras, que buscaban justificar la supuesta superioridad del calendario europeo frente a la Nations League, fueron interpretadas como un desprecio al rigor de las Eliminatorias Sudamericanas. Figuras como el Dibu Martínez no tardaron en responderle públicamente: "No saben lo que es jugar allá", señalando las complicaciones logísticas y la intensidad física característica de los estadios sudamericanos.

Kylian Mbappé

Un aprendizaje forzado en el campo de juego

La historia posterior es conocida: a pesar de sus predicciones, Francia cayó ante la Argentina de Messi en una final histórica, y el Mundial 2026 ha vuelto a demostrar que la brecha entre continentes es, en realidad, inexistente.

Hoy, un Mbappé más maduro y consciente de la realidad competitiva, parece haber dejado atrás aquel "casete". Su respeto hacia Paraguay no es casualidad; es la prueba de que el delantero ha comprendido, a fuerza de enfrentamientos directos, que en el fútbol de élite la jerarquía se demuestra en la cancha, sin importar la geografía.

Cuándo juegan Francia vs Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay y Francia se enfrentarán el sábado 4 de julio a las 18 (horario de la Argentina) en el estadio de Filadelfia (Lincoln Financial Field), en Pensilvania

BP