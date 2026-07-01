Tres muertos en los festejos de México ante Ecuador por el Mundial 2026

Tres personas fallecieron por asfixia durante las masivas celebraciones tras la victoria de la Selección de México por 2-0 frente a Ecuador, un triunfo histórico que selló el pase del elenco local a los octavos de final del Mundial 2026.

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Los trágicos episodios ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 1° de julio en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, donde se concentró más de un millón de fanáticos. La marea humana colapsó los accesos céntricos tras el pitazo final en el Estadio Azteca.

Según informaron las autoridades sanitarias locales, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48. Los tres sufrieron paros cardiorrespiratorios por aplastamiento ante la enorme presión de la multitud.

La alcaldesa, Clara Brugada, confirmó los hechos por sus redes sociales

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La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, confirmó que los equipos de rescate realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena calle, pero los damnificados llegaron sin signos vitales a los hospitales. La policía reportó también decenas de heridos con lesiones menores.

A pesar de las impactantes imágenes de euforia colectiva que la propia FIFA replicó en sus redes oficiales, la conmoción social obligó a abrir una investigación penal para determinar responsabilidades por la falta de cordones de seguridad en los focos más críticos de la capital azteca.