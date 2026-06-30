Cruces de octavos de final del Mundial 2026: Brasil, Paraguay, Canadá y Marruecos ya están adentro

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entró en su etapa más vibrante de eliminación directa y el cuadro definitivo de los octavos de final ya empezó a tomar color. Luego de una fase de grupos extenuante, los primeros compromisos de los 16avos de final dejaron en el camino a varias potencias y confirmaron que en este certamen nadie puede regalar nada en la cancha.

Marruecos eliminó a Países Bajos

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La gran sorpresa de las primeras jornadas de mata-mata la dio la selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, que eliminó a Alemania por penales tras igualar 1-1 en los noventa minutos y se metió en la próxima ronda de forma heroica. Por su parte, el gigante Brasil sufrió pero logró tachar a Japón con un agónico 2-1 gracias a un grito de Gabriel Martinelli para asegurar la presencia de los brasileros entre los mejores 16.

Los otros dos combinados que festejaron de entrada fueron Canadá y Marruecos. El local sacó adelante un partido durísimo frente a Sudáfrica ganando por la mínima, mientras que el conjunto africano volvió a dar una muestra de carácter internacional al despachar por la vía de los penales a los Países Bajos. Este es el único cruce confirmado.

Los paraguayos aguardan por Francia o Sueca, mientras que la selección de Brasil jugará ante Costa de Marfil o Noruega.

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El plantel comandado por Lionel Scaloni observa con atención el desarrollo de las llaves mientras ultima detalles para su debut en la fase eliminatoria. El combinado nacional jugará este viernes ante la revelación del torneo, buscando meterse en la ronda de los 16 mejores donde ya se proyectan los cruces definitivos.

El ganador del partido de la Albiceleste se medirá cara a cara ante el vencedor del cruce entre australianos y egipcios el próximo martes 7 de julio en Atlanta, buscando un lugar en los cuartos de final.

LT.