lunes 29 de junio del 2026
Mundial 2026

Los mejores memes que dejó la histórica victoria de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

La hazaña de Paraguay en el Mundial 2026 desató una ola de creatividad en redes sociales. Entre el sufrimiento guaraní y la sorpresa mundial al eliminar a Alemania, el ingenio de los usuarios se hizo sentir con fuerza en la web.

Los mejores memes de Paraguay vs Alemania
Los mejores memes de Paraguay vs Alemania | Redes sociales
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El histórico triunfo de Paraguay sobre Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 también se vivió con intensidad en las redes sociales, donde los memes no tardaron en multiplicarse. Los usuarios destacaron la eliminación de una de las potencias del fútbol mundial a manos del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Las reacciones mezclaron humor, sorpresa y elogios para la Albirroja, que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada con un batacazo que dio la vuelta al mundo.

Orlando Gill: El gigante que puso a Paraguay en los octavos del Mundial 2026 y que juega en el fútbol argentino

 

Los memes más graciosos y virales del histórico batacazo de Paraguay ante Alemania 

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Así fue el triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

BP

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