Los mejores memes que dejó la histórica victoria de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

El histórico triunfo de Paraguay sobre Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 también se vivió con intensidad en las redes sociales, donde los memes no tardaron en multiplicarse. Los usuarios destacaron la eliminación de una de las potencias del fútbol mundial a manos del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Las reacciones mezclaron humor, sorpresa y elogios para la Albirroja, que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada con un batacazo que dio la vuelta al mundo.

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BP