"Feriado carajo": El Presidente de Paraguay confirmó el asueto nacional tras la hazaña de la Selección ante Alemania en el Mundial 2026

La gesta de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026 no solo dejó una marca imborrable en la historia del fútbol paraguayo, sino que también movió los cimientos del Palacio de López. Tras el agónico triunfo por penales ante la poderosa Alemania, el presidente Santiago Peña tomó la decisión de declarar feriado este martes, permitiendo que la ciudadanía pueda prolongar los festejos por el pase a la siguiente fase.

El anuncio fue realizado con un tono inusualmente informal y apasionado. A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el jefe de Estado no dejó lugar a dudas sobre su emoción: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!”, escribió, provocando una explosión inmediata en el mundo digital. La publicación se volvió tendencia en cuestión de minutos, superando las 200.000 visualizaciones y recibiendo el respaldo masivo de los hinchas.

El tuit del Presidente de Paraguay

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La promesa detrás de la medida

La decisión no fue improvisada. Durante la previa del encuentro, desde la Presidencia ya se venía gestando la idea de premiar al pueblo paraguayo ante una eventual hazaña.

Días atrás, Guillermo Grance, vocero de la Dirección General de Información Presidencial, había dejado la puerta abierta a esta posibilidad, aunque con cautela. En aquel entonces, Grance señaló que el mandatario analizaría el escenario una vez finalizado el encuentro. "El Presidente mencionó que iba a analizarlo. No diría alta la probabilidad, pero sí existe esa posibilidad", había manifestado el portavoz, alimentando la esperanza de los trabajadores y estudiantes que seguían el minuto a minuto del Mundial.

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El impacto de la hazaña histórica de la Selección en Paraguay

La victoria ante Alemania, una de las potencias mundiales, fue descrita por la prensa local como un "milagro deportivo" sostenido por la figura del arquero Orlando Gill.

Este martes, el país amanecerá con un ambiente distinto. Lo que comenzó como un partido de eliminación directa se transformó, gracias a la tanda de penales y la decisión presidencial, en un día de asueto para que todo el Paraguay pueda celebrar el avance de su selección, que hoy se perfila como una de las grandes revelaciones del torneo.

BP