Orlando Gill: El gigante que puso a Paraguay en los octavos del Mundial 2026 y que juega en el fútbol argentino

La figura de Orlando Gill se agigantó en el escenario mundialista. El arquero de 26 años fue la gran figura en el triunfo histórico de la Selección de Paraguay ante Alemania. Luego de igualar 1-1 en el tiempo regular y en el alargue, el seleccionado que conduce Gustavo Alfaro logró eliminar al gigante alemán en la tanda de penales por 4-3, dónde Gill se lució atajando dos disparos.

¡Batacazo histórico de Paraguay!: La Selección de Alfaro eliminó a Alemania por penales y se metió en los octavos del Mundial 2026

Por qué Orlando Gill fue clave en el triunfo de Paraguay ante Alemania

Durante el tiempo reglamentario y la prórroga ante Alemania, el guardameta fue el principal responsable de mantener con vida a Paraguay, desactivando múltiples ataques germanos con reflejos felinos y una seguridad absoluta en el juego aéreo.

Sin embargo, su momento cumbre llegó en la definición desde los doce pasos. Con la presión al límite, Gill se convirtió en el verdugo de los europeos al contener dos remates clave, permitiendo que Paraguay se impusiera 4-3 en la tanda de penales tras el 1-1 final. Su templanza bajo los tres palos fue determinante para silenciar a la potencia alemana y asegurar el boleto a la siguiente fase del torneo.

¿Quién es Orlando Gill?

Orlando Daniel Gill Noldín es un arquero paraguayo de 1,99 metros de altura, nacido el 11 de junio de 2000 en la ciudad de San Lorenzo. Su imponente presencia física y su capacidad de reacción lo han consolidado como una de las piezas más prometedoras del fútbol paraguayo.

Formado inicialmente en el Club Sportivo San Lorenzo de su país natal, Gill dio el salto internacional al fútbol argentino, donde defiende actualmente el arco de San Lorenzo de Almagro. Desde su llegada al club en 2025, se ha ganado la titularidad indiscutible gracias a su regularidad y capacidad para aparecer en momentos de alta exigencia.

Orlando Gill vs Alemania en el Mundial 2026

El presente de Orlando Gill en la Selección Paraguaya

En la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gill ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Tras completar los 90 minutos de juego (más el tiempo extra ante Alemania), su estadística refleja su importancia en el esquema de Gustavo Alfaro:

Rendimiento Mundialista: Ha sido titular en los compromisos clave de la fase de grupos y el cruce eliminatorio, acumulando intervenciones vitales ante rivales de peso como Australia y Turquía.

Seguridad: Promedia 4.6 atajadas por partido en el torneo, destacándose por su liderazgo para ordenar la defensa.

Consolidación: Con su actuación frente a los alemanes, Gill ha elevado su estatus, pasando de ser una promesa a confirmarse como un referente bajo los tres palos para los desafíos que le esperan a la Albirroja en el camino mundialista.

BP