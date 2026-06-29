Cinco de los nueve tenistas argentinos que iniciaron el cuadro individual masculino de Wimbledon fueron eliminados en el primer día de competencia. Varias raquetas del país dieron pelea, pero quedándose sin cuerda en el césped de Londres.

Wimbledon 2026

Camilo Ugo Carabelli dio la nota por una lesión que le impidió seguir en cancha. El “brujo” sufrió una torcedura de tobillo en pleno partido que le costó el debut cuando ganaba 6-4 y 6-3 sobre Daniel Mérida. El español ganó la tercera manga 6-2 y Ugo Carabelli se retiró cayendo 3-0 en el cuarto.

También perdió Sebastián Báez, quien se despidió de primera ronda en Wimbledon por cuarta edición consecutiva. Seba dio pelea contra el alemán Jean-Lennard Struff, y aunque remontó dos sets terminó cometiendo errores que le costaron el partido, cayendo 1-6, 6(4)-7, 6-4, 6-2 y 5-7.

Marco Trungelliti cayó en un partido muy curioso ante Martin Damm Jr., con los cuatro sets definidos en tie break. El santiagueño de 36 años batalló pero solo logró imponerse en una de los cuatro desempates, derrotado 6(5)-7, 7-6(5), 6(2)-7, 6(5)-7.

Jannick Sinner tuvo un accidentado debut en Wimbledon: fuerte caída, sangre en el pie y sufrido triunfo en cinco sets

Thiago Tirante fue barrido por Fabian Marozsán 5-7, 3-6 y 4-6 y Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Alejandro Davidovich 4-6, 4-6 y 6(2)-7.

Los argentinos que siguen en carrera en Wimbledon

Cuatro tenistas argentinos debutarán este martes en Wimbledon. Francisco Cerúndolo, flamante campeón en Queens y mejor clasificado, irá ante Jaume Munar, Tomás Martín Etcheverry se las verá con Luciano Sonego y Mariano Navone irá ante Fabio Cobolli. Por su parte Román Burruchaga se enfrentará ante Álex de Miñaur, número 6 del mundo.

NZ