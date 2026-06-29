Jannick Sinner se presentó con triunfo en el césped de Londres, y aunque padeció distintas molestias físicas terminó imponiéndose para ganar en Wimbledon, torneo que ganó en 2024 y fue finalista en 2025.

Jannick Sinner en Wimbledon

El número 1 del mundo desfila en la temporada de Masters 1000, ganando todos los hasta aquí jugados, pero no logra destacarse en Grand Slam, dejando pasar una chance increíble en Roland Garros, sin Alcaraz, cayendo en segunda ronda.

Ahora busca destacarse en Wimbledon, pero el debut fue lejos de lo esperado. Sinner comenzó set abajo ante el serbio Miomir Kecmanovic (50) y cuando empezó a construir su remontada, en el tercer set, su pie izquierdo se trabó en el césped provocando la caída del italiano.

Sinner se repuso a problemas físicos y debutó con triunfo en Wimbledon

El número 1 del mundo fue atendido por los médicos y pudo continuar, aunque visiblemente lastimado. Sinner jugó parte de la tercera manga con el calzado cubierto de sangre, en otra imagen que generó impacto en la Catedral.

Sangre de Sinner en Wimbledon

Kecmanovic terminó ganando el tercer capítulo en tie break pero Sinner volvió al eje, sacó credenciales y barrió los últimos dos sets para avanzar a Segunda Ronda en 3h30m.

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Jannik Sinner enfrentará a al portugués Nuno Borges por la parte superior del cuadro. A la espera de conocer cómo finalizó el partido desde lo físico, el italiano sabe que su compatriota Luciano Dardieri, 14 mejor preclasificado y presunto rival en octavos, fue eliminado en Primera Ronda

NZ